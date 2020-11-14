將與中方簽RCEP　美外交官：日韓應「公開譴責」中國對港台作為

▲時任日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅2019年11月出席於曼谷舉辦的RCEP高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

主管日韓事務的美國外交高官納珀（Marc Knapper）於13日呼籲，日本與南韓應公開譴責中國針對少數穆斯林、香港與台灣的行動。然而，日、韓兩國將與中國於15日的高峰會上簽署，歷時8年談判的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），美國選在此時發聲，格外引人關注。

根據路透社報導，日本與南韓15日將與中國、紐、澳與東協10國簽署RCEP，預計將涵蓋全球3成GDP與貿易量，可能躍升為全球最大自貿協議，談判了8年的RCEP也將成為日、韓兩國與中國大陸簽署的首個自貿架構，而美國副助理國務卿納珀13日於首爾出席美國智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）時表示，日本與南韓應公開反對中國對待少數穆斯林的方式，以及中國對香港與台灣採取的行動。

報導指出，納珀認為，華府理解日本與韓國對中關係「非常複雜和微妙」，因此並不是要日、韓隔絕或圍堵中國，而是儘管存在著非常重要的貿易關係，但當中國出現糟糕的行為時，「我們希望並期待韓國與其他國家能夠站出來，為這些事情大聲疾呼。」此外，納珀強調，韓國、日本、台灣和東南亞國家必須與美國以及彼此合作，確保公民資料不受中國侵犯。

納珀指出，美國、韓國、日本等這些國家有責任為民主與自由大聲疾呼，「因為如果我們不這樣做，還有誰會呢？」報導補充，川普總統喊出「美國優先」後退出歐巴馬政府主導的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）、中美貿易戰等情事間接催生了RCEP的早日簽署，導致外界廣泛認為RCEP是北京制定區域貿易議程的機會。

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