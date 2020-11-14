川普瘋狂造勢！特勤局被新冠4度攻陷　超過130人感染或隔離

▲特勤局探員隨侍在副總統彭斯的左右，以防有人襲擊，必要時甚至需要以肉身擋子彈。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國特勤局（US Secret Service）負責護衛白宮和總統出行安全，如今卻傳出被新冠肺炎「攻陷」的消息，超過130名人員感染或正在隔離當中。根據《紐約時報》報導指出，特勤局並非第一次中招，過去已有過3波感染潮，而川普競選活動可能是導致這次疫情的主因。

根據《華盛頓郵報》報導，川普並不是第一次讓特勤局陷入麻煩，6月在奧克拉荷馬州舉辦室內造勢後，由於會場內防疫措施嚴重不足，造成多名探員染疫。另外在他本人確診後，仍堅持要求特勤局派人駕車，載他出去向民眾致意。

川普在大選前密集的造勢活動讓許多人曝露在感染新冠風險之中，特別是在多數參加者沒戴口罩的情況下，包括競選顧問萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）與白宮政治事務主任傑克（Brian Jack）雙雙確診。白宮發言人狄爾（Judd Deere）對此不予置評，把相關問題丟還給特勤局處理。

▲特勤局探員必須隨時注意白宮人員的安危。（圖／路透）



特勤局發言人表示，「對於特勤局而言，我們員工的健康與安全才是最重要的。因此我們不停地在評估，在疫情大流行狀態下執行勤務的必要性，確保我們隨時能有配備齊全、準備好的探員能夠上陣，執行重要的護衛與調查任務。」

儘管發言人並未透露實際確診的數字以及隊員身分，但根據《華盛頓郵報》得到的消息指出，至少有30名隊員已經確定感染新冠，其餘有另外60人被要求檢疫，已經有許多人開始隔離。

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