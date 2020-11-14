稱行政院設鴻門宴　江啟臣揭「蘇揆沒說的話」：不該僅丁怡銘負責

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院發言人丁怡銘「牛肉麵事件」惹議，行政院長蘇貞昌除訓斥丁怡銘外，也親赴受害店家用餐賠罪。對此，國民黨主席江啟臣14日以「過來人」身分揭發蘇貞昌「沒說的話」，並強調，丁怡銘執行的就是行政團隊的整體意志，因此利用公帑雇用幕僚製作梗圖、行政院會後反咬地方首長一口，都不會只是丁怡銘一個人該負的責任。

「這幾天行政院發言人成為媒體跟輿論追蹤的焦點，曾經也擔任過行政院發言人的我，感慨良多。」江啟臣14日上午在臉書表示，行政院發言人代表的不僅是行政院長，更是國家的發言人，而人民對國家發言人有更深的期待，因此政院發言人往往最容易成為犧牲打的職位。然而，丁怡銘的案例，卻突破大眾對該職位角色的想像，連續出包卻可高枕無憂。

江啟臣接續解釋原因。他認為，因為丁怡銘在蘇內閣任發言人的工作，不再是政府對外發言的窗口，也非協助與媒體溝通的傳聲筒，而是搖身一變，成了攻擊敵對政黨與地方首長的砲手，「我們可以理解丁發言人，對於自己職位缺乏認知，將自己放置在政黨打手的位置，但我們更擔憂，這樣的價值錯亂已經是行政院一致的共識」。

對於蘇貞昌13日表示，發言人是很辛苦的工作，丁怡銘做得很好，年輕人也向任何人一樣難免會犯錯，已經知錯能改，善莫大焉，江啟臣指出，「但蘇貞昌沒說的是」，在行政院會後記者會攻擊地方首長非發言人的個人行為，而是行政院整體的作為。

他批評，在外界看來，行政院就是佈置了一場盛大的鴻門宴，張燈結綵歡迎地方首長列席行政院會，卻在會後轉身召開記者會，不是轉述會議內容、說明政府政策，而是直接攻擊列席的台北市市長。「行政院自失格局的作為，直接影響中央與地方的互信，後續衍生影響商家商譽，花費公帑道歉的疑雲，更是不在話下」。

江啟臣最後寫道，從梗圖到牛肉麵，從行政不中立到造謠生事，連續出包的發言人，仍然繼續穩坐高位，還不下台的理由只有一個，「那就是丁怡銘執行的就是行政團隊的整體意志」，利用公帑雇用幕僚製作梗圖的、行政院會後反咬地方首長一口的，都不會只是丁怡銘一個人該負的責任。

▼江啟臣14日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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