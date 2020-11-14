控丁怡銘散布謠言！PTT勇者向內政部長檢舉：立刻移送不要吃案

▲行政院長蘇貞昌陪同丁怡銘赴牛肉麵店登門道歉。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉維榛／綜合報導

行政院發言人丁怡銘12日口出狂言，公然指控北市牛肉麵冠軍店家使用萊牛，氣得業者端出「合格證明」打臉，事後還爆出丁怡銘「打統編報公帳」的負面消息，引發各界不滿！對此，有網友硬起來向內政部長檢舉丁怡銘，更喊話「請立刻移送，不要吃案」，引發大批網友驚呼「勇者！」

隨著丁怡銘出包事件越演越烈，有鄉民看不下去，更在PTT貼出檢舉信，直指「政院發言未經查證就開記者會說北市某牛肉麵店使用含有萊克多巴胺牛肉，造成社會大眾恐懼」，他接著搬出法條抗議，「請依照《社會秩序維護法》第63條第1項第5款：『散布謠言，足以影響公眾安寧者』處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰作裁定」，文末不忘向內政部備註「請立刻移送，不要吃案！」

畫面可見，原PO在12日送出檢舉信，目前流程已分派給警政署，預計18日前就會有結果，而原PO也重複兩次不自殺聲明，「就讓我們來看看公然造假的新聞會不會被關三天，還是馬上轉彎。本人身體健康、育有兒女，為了他們未來絕不可能自殺，反倒是一些無良政客的子孫，我祝您」、「就讓我們看下去，是丁怡銘被裁罰，還是我這個製造問題的人被解決，對了，再次說明我是不會自殺的喔。」

▲網友喊話「不要吃案！」（圖／翻攝PTT）



不過該文章已被刪除，仍有兩派網友分別回文，「一個罵政府的推文都有被起訴的可能，你這種自動送上門的只能保重，亂報案能依照社維法法辦，最後的下場可能是你被移送」、「 板主威武」、「這反而激起抗議吧」、「解決提出問題的人，很有台灣價值」、「幫你低調」、「基層員警迫於壓力直接結案啦，選我正解」、「置板凳看會不會吃案」。

▼最快18日有消息！（圖／翻攝PTT）

