豬隊友！他喝酒出車禍叫女友頂罪...當場被抓包　她酒測值更高

記者邱中岳／台北報導

北市大安區建國高架閘道口去年6月發生一起車禍事故，兩台車在匯流進閘道口沒有互相禮讓後碰撞，但是警方到場後其中一台車的男子堅稱是女友開的車，女友也是大方承認，但是肇事的另一方則戳破其謊言，並提出監視器，最後警方對兩人進行酒測，酒測值均超過法定標準。

警方調查，43歲的郭姓男子與44歲的陳姓女友，在2025年6月間，從信義區酒吧喝完酒後開車離開，行經仁愛路準備上建國高架閘道口，但是因為車輛匯流，與另外一名30歲陳姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，導致郭的左前車頭與陳的右前車頭發生碰撞。

▲男子喝酒出車禍叫女友頂包，女友酒測值比他還高。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，面帶酒意的郭姓男子堅稱是女友開車，警方初步見陳女並沒有酒容，就要求其上前去移置車輛，但是陳姓男子卻跳出來表示，剛剛是郭姓男子開車，並非陳女駕駛，當下郭姓男子不斷辯稱是女友開車，陳姓駕駛也拿出行車紀錄器提供警方。

警方檢視過行車紀錄器後發現確實是郭姓男子所駕駛，但是陳女也在事故後移置車輛，所以均配合警方酒測，最後郭姓男子酒測值0.77，陳女的酒測值則高達0.80，警方發現兩人已經涉及公共危險罪嫌，所以依照公共危險罪、頂替罪移送法辦。