國民黨不下架「顫抖豬」影片　蘇貞昌：對政黨形象不好

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨日前在臉書分享豬隻食用瘦肉精的影片，強調瘦肉精有強烈的副作用；只見影片中的豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，還因熱衰竭而倒下。對此，行政院長蘇貞昌表示，美國動保團體已明白告知影片與萊克多巴胺無關，「國民黨明知，還如此移花接木、散布，被指出來後還不下架，這樣的作為，對於一個政黨形象並不會是好的」。

國民黨日前分享美國動保團體「動物展望（Animal Outlook）」拍攝的「顫抖豬」影片，直指萊劑不安全。但「動物展望」已明確說明，影片是為宣導吃素，並不能證明是萊豬，但國民黨仍堅持不下架。

對此，蘇貞昌表示，有關國民黨播放的影片，美國動保團體已經明白告訴他，說這影片是為了要提倡對於不人道的屠宰要讓大家重視，甚至於提倡吃素，而且特別表明這跟萊克多巴胺無關。

蘇貞昌直言，國民黨明知，還如此移花接木、散布，被指出來後還不下架，這樣的作為，對於一個政黨形象並不會是好的，而且用這樣來讓人民不安，引起社會恐慌，這個行為更是不該。

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