花蓮婦山區散步昏迷倒地！救難人員搜尋10公里　4小時找到人

▲▼搜索隊歷時4小時，終於在督林山區發現倒臥在地之高姓婦人。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局中平派出所日前接獲田姓老翁報案，表示其妻上午外出散步後遲未返家，家屬於住家附近搜尋未果，擔心發生意外，向警方請求協助。

所長得知後，發布協尋資訊至轄內各村落 Line 群組，並同步請村長廣播資訊請部落民眾留意。

同時警所員警也迅速調閱監視器搜尋線索，終於發現婦人沿豐坪溪溪床往山邊行走，擔心不慎恐釀成意外，於是立刻由所長於當天下午3點集結部落幹部、山警及熱心民眾一同參與搜尋，沿溪床、山徑及附近林道進行地毯式搜索，並派員分段推進、交叉比對地形，避免遺漏任何可能藏身或跌倒的位置。

▲警所發布協尋資訊至轄內各村落 Line 群組，並同步請村長廣播民眾留意。



經持續努力，18時30分許傳來好消息，於督林山區發現倒臥在地之高姓婦人，為爭取救援時效，搜救人員以小貨車將婦人載下山另同步通報消防單位派遣救護車送醫。

▲發現地點距離住處約有10公里，須跨越河床再深入林道，地形相當崎嶇。

所長余明和表示，發現地點須先跨越河床再深入林道，距離住處約有10公里，地形相當崎嶇海拔高度約20公尺，所幸在熱心民眾合作之下，成功尋獲婦人。

▲搜尋隊立刻將婦人送下山並交由救護車送醫。

玉里分局長黃清暉表示，此次救援行動充分展現警方積極守護民眾生命安全的決心，以及警民合作、社區互助的力量。在此也提醒民眾，家中若有年長、行動不便或身體狀況不佳的長輩，應多加留意其外出行蹤，必要時可配戴定位設備或隨身攜帶聯絡資訊，以利緊急狀況時即時協助。