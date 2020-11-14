道歉不成還火上加油　蘇貞昌怒飆丁怡銘率隊吃麵展誠意

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，接著上門到店家致歉時又爆出統編風波，最後蘇貞昌還親自出馬，讓這次意外的「牛肉麵風波」暫告段落。據了解，蘇貞昌已嚴厲訓斥丁，告誡不准再犯；至於外界要求丁下台的聲浪，在丁做出具體道歉後，蘇揆已不再追究。

丁怡銘12日指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，儘管辯稱是為了說明政策，證明「安全標準下的萊牛安全無虞也好吃」，但仍遭外界批評，也對店家造成傷害。據了解，院長蘇貞昌得知後，立即把丁怡銘「call」進院長室大罵，除要丁未來不得再犯之外，也要求丁要親自致歉取得店家原諒，「否則就不要回行政院！」

據了解，面對蘇貞昌的訓斥，丁怡銘也未多做辯解，隨即聯絡與該店家熟識的同黨立委羅致政，在羅的陪同下，搶先台北市副市長黃珊珊、前國民黨主席朱立倫等人到店家消費致歉。

但沒想到，丁怡銘好意要購買店家的牛肉麵請政院同仁吃，卻因誤打統編再起烽火，無端讓政院多了一個箭靶給外界攻擊。而為了止血，政院幕僚決定拿出「壓箱寶」，直接讓「老縣長」蘇貞昌親自到店家消費致意。

在面報給蘇貞昌後，蘇也欣然同意，還稱該店家自己過去也有吃過，最後再次由羅致政、立委張宏陸以及丁怡銘陪同，到店家消費；過程中蘇也不斷向店家道歉，強調已告誡丁，政府做事絕對要讓人民放心，不應該講話對店家有任何困擾，往後要更小心謹慎。結束後，蘇更刻意從口袋掏出大疊千元鈔付錢，盼牛肉麵風波能到此為止。

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