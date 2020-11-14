多地爆「核酸陽性」冷鏈食品　北京下令：無溯源者嚴禁採購

▲由於大陸近日多起疫情被認為與進口冷鏈食品有關，多地發布嚴格禁令。圖為疫情初期的武漢防疫人員。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸近日屢現本土疫情，多地冷鏈食品包裝新冠病毒核酸檢測陽性，為防範疫情再次爆發，目前北京市、福建省等地已就進口冷鏈食品發布最新規範。北京市政府14日表示，對於未上傳追溯數據的冷鏈食品，嚴格禁止採購、銷售和使用。

北京市今日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上稱，北京已連續99天，無新增報告本地確診病例，另昨日新增1例境外輸入無症狀感染者，其密接者目前無異常。

對於近日多地傳出進口冷鏈食品包裝上，核酸檢測出新冠病毒陽性反應，北京市宣傳部副部長徐和建強調，要繼續做好入境人員檢疫管理，持續加強冷鏈食品監管，加強口岸通關查驗，做好各環節防控，加強進口、冷鏈食品檢測和追溯管理。他說，要做好分級消毒，嚴禁採購銷售使用未上傳追溯數據的冷鏈食品。

另一方面，近日流入與天津同批，包裝呈新冠病毒核酸檢測陽性貨物的福建省，也發布《關於嚴防進口冷鏈食品疫情風險的緊急通知》，要求採購進口冷鏈食品必須查驗合格證明，並按照國務院、省聯防聯控機制相關要求索取消毒證明，否則一律不准上市。

根據陸媒統計，近日山東濟南、湖北武漢、福建泉州、甘肅蘭州等多地通報近30起，在冷鏈產品環境中檢出新冠病毒陽性的案例。

大陸海關總署今天也公告，因從阿根廷1家牛肉生產企業進口的2批冷凍去骨牛肉產品，在外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，自即日起暫停接受阿根廷牛肉生產企業FRIGORIFICO GORINA SAIC（註冊編號為2025）的進口申報4週，期滿後自動恢復。

大陸官方建議，民眾在選購冷鏈食品時，應正確佩戴口罩，避免徒手接觸食品表面，建議使用一次性手套挑選冷凍冰鮮食品。購物後用肥皂或洗手液清洗雙手。

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