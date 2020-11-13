瞎扯萊牛被罵2次　丁怡銘聲量「直線爆衝」超越陳時中

▲丁怡銘因萊克多巴胺牛肉失言，網路聲量直線爆衝，超越陳時中。（圖／翻攝網路溫度計）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引起業者強烈反彈。為了平息大眾怒火，丁怡銘花3.9萬元買牛肉麵請客，卻被抓包報公帳，掀起網路熱議，短短一天內網路聲量就超越衛福部長陳時中。

根據《網路溫度計》網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/06~2020/11/12），丁怡銘失言風波以2萬2386筆網路聲量衝上第6名，超越衛福部部長陳時中、農委會主委陳吉仲，在這起「牛肉麵事件」中扮演重要角色的柯文哲、朱立倫的網路聲量排行也有快速變化。

丁怡銘12日於院會記者會指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，引來冠軍牛肉麵業者皇家傳承牛肉麵不滿，秀出檢驗證明打臉，並與其他牛肉麵業者開記者會要求行政院道歉，丁怡銘隨後透過聲明稿向業者道歉，甚至還花了3.9萬元買100碗牛肉麵要請同事吃，沒想到卻被抓包「報公帳」3.9萬全民買單。

不過，丁怡銘事後強調，打統編是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。行政院長蘇貞昌13日也出面表示，「年輕人難免會犯錯」，知錯能改善莫大焉，也在臉書說了重話「要他深切檢討，不准再有下次」，傍晚也帶丁怡銘到店家吃麵向店家致意，老闆也表示希望大家團結努力為台灣。

柯文哲12日親自出席行政院會，並於臨時動議階段發言，針對美豬提出建言，未料卻遭丁怡銘指控台北市的牛肉麵節的冠軍，用的就是萊克多巴胺美牛。讓他一氣之下怒槓中央，酸行政院做梗圖做習慣了，改不掉，衝出了1萬2622筆網路聲量。

在這波萊牛風波中，台北市副市長黃珊珊當天立刻自掏腰包請市府同仁到牛肉麵店用餐，前新北市長朱立倫也立刻聲援店家，隔天國民黨立委蔣萬安、賴士葆、費鴻泰等其他立委都到店家力挺。。

除此之外，黃珊珊還自掏腰包花了2萬2000元、100碗招待民眾享用，店家再加碼每日10碗，自13日至17日每天前30名客人，招待1碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

根據網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/06~2020/11/12）來看，朱立倫、黃珊珊、蔣萬安同樣到店吃牛肉麵，但初步是最早去的朱立倫聲量最高。

▼陳時中、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）



▼丁怡銘因萊克多巴胺牛肉失言，網路聲量直線爆衝，超越陳時中。（圖／翻攝網路溫度計）

