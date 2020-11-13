丁怡銘牛肉麵失言打幾分？　柯文哲：120分「因為自爆」

▲台北市議會市政總質詢，市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，遭到輿論撻伐。對此，台北市議員王欣儀13日於議會質詢時，詢問台北市長柯文哲對丁怡銘的表現打幾分，柯文哲笑稱「120分，因為自爆」，現場發出不少笑聲。

王欣儀表示，柯文哲喜歡用分數評判各局處表現，而對於遭指失寵的副發言人黃瀞瑩跟新歡發言人陳智菡分別打幾分？柯文哲斬釘截鐵的說，「我兩個都打100分」，副市長黃珊珊說，她們都很優秀，發言人的分工都分得很好，工作上跟黃瀞瑩接觸較多，所以給黃瀞瑩打100分。

王欣儀緊接著問，那對丁怡銘言論打幾分？柯文哲幽默表示，「120分，哈哈，因為自爆」，黃珊珊則表示，雖然丁怡銘已經道歉了，但是從政府侵害人民的權力角度看來「不能原諒」，他應該要給自己打分數。

此外，對於萊克多巴胺肉品食安把關，王欣儀問北市府要如何因應中央做法杜絕萊豬，柯文哲說，現在中央行政命令還在政黨協商，要一個月後才能處理，可是1月1號就要開放，行政命令卻還沒處理完，「要怎麼進口，我也覺得很奇怪」。

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