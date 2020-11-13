綠委開砲酸丁怡銘「真的很天才 」　別讓蘇貞昌被人嫌到流涎

▲王美惠酸丁怡銘很天才。（圖／翻攝王美惠臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引來業者強烈不滿，之後雖出面道歉，但仍引起不少討論。對此，民進黨立委王美惠開砲批評丁怡銘「真的很天才」，名聲累積十年，掃地只需一夕。

丁怡銘12日於院會記者會指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，引來冠軍牛肉麵業者皇家傳承牛肉麵不滿，秀出檢驗證明打臉，並與其他牛肉麵業者開記者會要求行政院道歉，丁怡銘隨後透過聲明稿向業者道歉，甚至還花了3.9萬元買100碗牛肉麵要請同事吃，沒想到卻被抓包「報公帳」3.9萬全民買單。

不過，丁怡銘事後強調，打統編是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。行政院長蘇貞昌13日也出面表示，「年輕人難免會犯錯」，知錯能改善莫大焉，也在臉書說了重話「要他深切檢討，不准再有下次」，傍晚也帶丁怡銘到店家吃麵向店家致意，老闆也表示希望大家團結努力為台灣。

對於丁怡銘的言論引發民意不滿，王美惠13日在臉書表示，真的很天才，公關危機連環爆，不只影響到政府的信譽，更牽扯到人民，非常不應該，行政院應該徹底檢討、謹言慎行，蘇院長每天衝衝衝，幕僚拜託跟上，不要讓蘇院長，做到流汗，被人嫌到流涎。

王美惠強調，相信民進黨是個會傾聽人民、有錯必改的政黨，不過累積名聲很困難，但要毀掉名聲卻很簡單，所以身為一個執政黨，當然就要用最高標準去看待自己。希望日後行政院相關部會都能徹底改善，仔細審視政策說明、並強化危機處理模式，不要再有類似的情事發生。

▼行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）



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