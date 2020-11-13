復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜

▲秉持「大菜小做、小吃升級」理念的「丰禾台式小館」，主打即使少人來開桌，也能吃到豐盛的辦桌感。近日舉辦的年度活動「伴桌人來丰」，不僅讓老饕們爭相報名，也吸引不少年輕人嚐鮮。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人的聚餐選擇愈來愈多，像是適合搭配遊戲、球賽的炸物速食，口味新穎的異國美食，但吃久了難免還是覺得小時候吃辦桌的台灣手路菜料理最對味！然而傳統的辦桌一次就是8到10人一桌，讓老饕也很難說吃就吃，擅長打造貼心服務體驗的王品集團，2019年推出全新品牌「丰禾台式小館」，主打「人少就能吃到一桌澎湃台菜」的概念， 推出4人、甚至2人就能大啖的經典台味桌菜套餐，小家庭想臨時聚餐，或是和三五好友聊到童年阿嬤的料理，都可以馬上訂位說走就走，讓「丰禾」成為台北經典台菜餐廳名單中相當親民的選擇。

有別於傳統辦桌滿滿的慶祝澎湃感，注重健康的現代人想吃好也想吃巧，「丰禾」之所以在短時間內迅速成為年輕人也激賞的台菜餐廳，靠的就是「大菜小做、小吃升級」的品牌理念。過去一道就可以讓全家人吃好幾天的大菜，例如起家雞、魷魚螺肉蒜，或是前置與料理作業繁複的古早味滷豬腳、麻油腰花、家鄉鹹豬肉等，現在到「丰禾」就能一網打盡，食材品質可能也勝過自己平日採買的等級。而丰禾台式小館近期也獲選了「2020經典台菜餐廳」，喜愛台菜的老饕們更是不能錯過。

▲王品集團「丰禾台式小館」復古的老傢俱演繹懷舊時光。

以舊時辦桌一定會有的「起家雞」來說，料理團隊特別選用有「霜降雞」美稱的法國合作稀珍鹿野雞品種，美味主因在於此品種脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，毫不乾澀，可說是老饕必點。起家雞在上菜前還會再淋上特製熬煮的雞高湯，當料理上桌，饕客筷子一夾、雞肉入口，就能吃出更滋潤入味的肉質。此外，60年代經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」，由於需要備妥魷魚、螺肉、後腿肉和蒜苗等多種食材、料理過程繁複，才能煮出鹹香回甘的湯頭，一般家庭很難處理，現在不用穿越時空，也能在「丰禾」幸福嚐鮮。

▲農村時代流傳「吃雞會起家」的俗諺，讓舊時辦桌桌上一定必放這道菜。緊實滑嫩的肉質淋上雞高湯，入口前再沾點醬油膏提味，就是最具代表性的純樸美味。

▲許多年輕人曾聽聞，卻從沒品嚐過的「魷魚螺肉蒜」，料多湯鮮、入喉回甘，喝上一口馬上帶著味蕾回到60年代。

為了廣邀更多老饕新客認識復刻台菜的美好，近日「丰禾」也推出年度活動「伴桌人來丰」，把舊有的辦桌氛圍、古早味零食、玩具通通搬進餐廳，讓消費者享受「最復刻台味」。11/7（六）當天活動座無虛席，總舖師不藏私獻上美味台菜，包括之前參選的菜色以及辦桌活動限定料理「四喜拼盤」、「水果甜點塔」，一上桌就讓所有賓客食指大動。同時舞台還輪番上演各種與客人互動的有趣活動，有頭家娘說菜、樂團帶來的懷舊金曲、揪客人體驗水果甜點塔打造過程、打卡換贈菜券，以及刺激的優惠餐券抽獎活動。活動結束，更有服務人員在門口提著古早味零食、童玩，讓賓客任挑任選帶回家，整場活動有吃有玩又有拿，真的彷彿回到小時候充滿人情味的宴席活動。

▲▼辦桌活動現場除了有頭家娘說菜、樂團演奏年代金曲、水果甜點塔互動遊戲，更有多項好禮帶回家，人人都有禮！

此次活動最少4人就可開桌，現場有人特別來慶生、校友會團聚，更有結婚20週年的夫妻前來留下回憶，讓「丰禾」不只是一間餐廳，更是陪伴親友知己歡度幸福時光的暖心小館。

▲▼辦桌活動現場有朋友歡聚、校友會，更有20週年夫妻紀念日，讓辦桌活動更添加一層意義，也讓丰禾一同陪伴消費者度過人生重要的歡聚時刻。

不只「伴桌人來丰」，丰禾不定時也會以傳承道地台灣的精神舉辦台灣文化體驗活動，未來預計也將有更多精彩活動與大家見面。這次沒參加到年度盛會的朋友別難過，平假日或下班後想大啖美味，不用湊到8人、10人，只要4、6甚至2人就可開桌的「丰禾」，讓人隨時都能揪友出發！

為了照顧今年搶不到辦桌活動的饕客們，2020/12/31（四）前，貼心的丰禾特別加碼大放送，只要在點餐時主動出示本篇文章，內用消費滿1,000元即贈小份黃金招牌丰禾起家雞（價值280元，優惠、贈菜不併用），體會老一輩的祝福寓意。此外，在打卡區持手拿板拍照，並上傳到FB或IG搭配指定Hashtag「#丰禾台式小館」、「#伴桌人來丰」，最後再標註地點「@丰禾台式小館」，還能再獲得「丰禾起家雞（小）」招待券一張，象徵為每桌舊雨新知帶來「幸運起家」的吉兆。

▲小份黃金招牌丰禾起家雞。

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