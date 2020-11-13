　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲秉持「大菜小做、小吃升級」理念的「丰禾台式小館」，主打即使少人來開桌，也能吃到豐盛的辦桌感。近日舉辦的年度活動「伴桌人來丰」，不僅讓老饕們爭相報名，也吸引不少年輕人嚐鮮。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人的聚餐選擇愈來愈多，像是適合搭配遊戲、球賽的炸物速食，口味新穎的異國美食，但吃久了難免還是覺得小時候吃辦桌的台灣手路菜料理最對味！然而傳統的辦桌一次就是8到10人一桌，讓老饕也很難說吃就吃，擅長打造貼心服務體驗的王品集團，2019年推出全新品牌「丰禾台式小館」，主打「人少就能吃到一桌澎湃台菜」的概念， 推出4人、甚至2人就能大啖的經典台味桌菜套餐，小家庭想臨時聚餐，或是和三五好友聊到童年阿嬤的料理，都可以馬上訂位說走就走，讓「丰禾」成為台北經典台菜餐廳名單中相當親民的選擇。

有別於傳統辦桌滿滿的慶祝澎湃感，注重健康的現代人想吃好也想吃巧，「丰禾」之所以在短時間內迅速成為年輕人也激賞的台菜餐廳，靠的就是「大菜小做、小吃升級」的品牌理念。過去一道就可以讓全家人吃好幾天的大菜，例如起家雞、魷魚螺肉蒜，或是前置與料理作業繁複的古早味滷豬腳、麻油腰花、家鄉鹹豬肉等，現在到「丰禾」就能一網打盡，食材品質可能也勝過自己平日採買的等級。而丰禾台式小館近期也獲選了「2020經典台菜餐廳」，喜愛台菜的老饕們更是不能錯過。

重溫古早味！「丰禾小館」傳承經典台灣手路菜　年度辦桌「有吃有拿」4人就開桌（圖／品牌提供）

▲王品集團「丰禾台式小館」復古的老傢俱演繹懷舊時光。

以舊時辦桌一定會有的「起家雞」來說，料理團隊特別選用有「霜降雞」美稱的法國合作稀珍鹿野雞品種，美味主因在於此品種脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，毫不乾澀，可說是老饕必點。起家雞在上菜前還會再淋上特製熬煮的雞高湯，當料理上桌，饕客筷子一夾、雞肉入口，就能吃出更滋潤入味的肉質。此外，60年代經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」，由於需要備妥魷魚、螺肉、後腿肉和蒜苗等多種食材、料理過程繁複，才能煮出鹹香回甘的湯頭，一般家庭很難處理，現在不用穿越時空，也能在「丰禾」幸福嚐鮮。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲農村時代流傳「吃雞會起家」的俗諺，讓舊時辦桌桌上一定必放這道菜。緊實滑嫩的肉質淋上雞高湯，入口前再沾點醬油膏提味，就是最具代表性的純樸美味。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲許多年輕人曾聽聞，卻從沒品嚐過的「魷魚螺肉蒜」，料多湯鮮、入喉回甘，喝上一口馬上帶著味蕾回到60年代。

為了廣邀更多老饕新客認識復刻台菜的美好，近日「丰禾」也推出年度活動「伴桌人來丰」，把舊有的辦桌氛圍、古早味零食、玩具通通搬進餐廳，讓消費者享受「最復刻台味」。11/7（六）當天活動座無虛席，總舖師不藏私獻上美味台菜，包括之前參選的菜色以及辦桌活動限定料理「四喜拼盤」、「水果甜點塔」，一上桌就讓所有賓客食指大動。同時舞台還輪番上演各種與客人互動的有趣活動，有頭家娘說菜、樂團帶來的懷舊金曲、揪客人體驗水果甜點塔打造過程、打卡換贈菜券，以及刺激的優惠餐券抽獎活動。活動結束，更有服務人員在門口提著古早味零食、童玩，讓賓客任挑任選帶回家，整場活動有吃有玩又有拿，真的彷彿回到小時候充滿人情味的宴席活動。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲▼辦桌活動現場除了有頭家娘說菜、樂團演奏年代金曲、水果甜點塔互動遊戲，更有多項好禮帶回家，人人都有禮！

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

此次活動最少4人就可開桌，現場有人特別來慶生、校友會團聚，更有結婚20週年的夫妻前來留下回憶，讓「丰禾」不只是一間餐廳，更是陪伴親友知己歡度幸福時光的暖心小館。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲▼辦桌活動現場有朋友歡聚、校友會，更有20週年夫妻紀念日，讓辦桌活動更添加一層意義，也讓丰禾一同陪伴消費者度過人生重要的歡聚時刻。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

不只「伴桌人來丰」，丰禾不定時也會以傳承道地台灣的精神舉辦台灣文化體驗活動，未來預計也將有更多精彩活動與大家見面。這次沒參加到年度盛會的朋友別難過，平假日或下班後想大啖美味，不用湊到8人、10人，只要4、6甚至2人就可開桌的「丰禾」，讓人隨時都能揪友出發！

為了照顧今年搶不到辦桌活動的饕客們，2020/12/31（四）前，貼心的丰禾特別加碼大放送，只要在點餐時主動出示本篇文章，內用消費滿1,000元即贈小份黃金招牌丰禾起家雞（價值280元，優惠、贈菜不併用），體會老一輩的祝福寓意。此外，在打卡區持手拿板拍照，並上傳到FB或IG搭配指定Hashtag「#丰禾台式小館」、「#伴桌人來丰」，最後再標註地點「@丰禾台式小館」，還能再獲得「丰禾起家雞（小）」招待券一張，象徵為每桌舊雨新知帶來「幸運起家」的吉兆。

▲▼辦桌,台菜,古早味,丰禾台式小館,王品,美食,料理。（圖／品牌提供）

▲小份黃金招牌丰禾起家雞。

線上訂位 https://bit.ly/3kvPjTH

店鋪資訊
台北南京東店
02-2507-6808
台北市中山區南京東路二段146號2F

板橋環球店
02-2966-8588
新北市板橋區縣民大道2段

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
吳宗憲「同框安苡愛」爆緋聞　本人還原「被偷拍真相」打臉
分手1個月　周興哲爆「合體趙岱新」...經紀人證實了
快訊／士林驚傳「9歲童7樓墜落」　倒臥1樓
蘇貞昌吃完牛肉麵霸氣買單！掏「一疊千元大鈔」　老闆笑呵呵
28歲媽打疫苗命危　藥害救濟要等6個月…老公淚喊：她不能等了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吃得到傳統台灣家常菜　王品旗下丰禾日麗板橋環球店1/1試賣

養成控必玩！超療癒《精靈之境》自由打造夢幻風格　魔法劇情起伏超展開

購物台賣房子！「ET賞屋節」帶觀眾空中賞屋　入主「遠雄CASA」爽抽百萬購屋金

接待中心一蓋就是4層樓！新店正核心「合環LANDMARK」豪奢摩天建案呼之欲出

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點　日本製全新「巧虎安睡褲」爆買氣

新高雄車站帶動周邊房市　李天鐸打造「豪宅級地標大樓」自住、置產客搶進

為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種　入手「大尺寸電視」再享千元住宿券

小資族直上Sony！日製X9000H性價比之王　3大特色超欠收

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜

「安全通行証」再進化！LG推口罩型空氣清淨機　個人空氣淨化就靠它

iPhone 12第二波開賣！電商備貨多1倍　Pro Max秒殺色5分鐘完售

要拉出漂亮的拉花首先要先選對鮮乳！咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開

一天內狂掃800支iPhone、4萬件衛生棉　電商公布雙11熱銷爆品

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

成大男開戶1個月「股票慘賠14.7萬」　曬對帳單：不會特別傷心啦！

國家隊艾司鉄克推聖誕口罩　東森購物搶先上架...企鵝家族卡哇伊

東南旅行社「裁員15%」！員工「領底薪」吐苦水：好想被裁

領航猿、璞園兵分兩隊名單確定　人員調整到最大戰力

紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

鄭中基隔18年回歸小螢幕！「單親爸爸」憶亡妻逼哭粉

國鼎生技AML血癌二期臨床　療效指標優於其他上市藥物

「美牛大部分都用萊劑」　陳吉仲：24小時內代謝8成

沙灘驚見怪奇海底生物...激似「情趣用品」　網笑噴：電池裝了嗎？

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

消費熱門新聞

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

博田醫院高品質打造國際醫美中心

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

松本清、屈臣氏優惠折扣大比拚

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

台酒麵攤暖心新作酒燉排骨湯麵

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

潮穿adidas與明星尬跑大安森林

美商威力馬秀獨家「激密」顧活力

家樂福「巧克力黑糖生吐司」新登場

雙11圖書折價爭議　momo發聲明回應

全聯「請支援收銀」口罩加碼補貨

更多熱門

相關新聞

手搖飲專賣店冬季限定香蘋紅茶酒

手搖飲專賣店冬季限定香蘋紅茶酒

台北中山區內悄悄的在今年8月開幕了一間超級可愛又充滿童趣的全新手搖飲店《呦窩UwU》，不僅專賣好喝又新鮮飲品，還有創意雞蛋糕等妳來開吃！

《全民煮好菜》票數拉鋸 難分高下

《全民煮好菜》票數拉鋸 難分高下

一篇負面文章「暴跌6千億？」　揭秘陸美團外賣港股重創

一篇負面文章「暴跌6千億？」　揭秘陸美團外賣港股重創

《全民煮好菜》加碼延長至11/15

《全民煮好菜》加碼延長至11/15

《選出你的天菜》食譜影音票選活動熱烈開投！

《選出你的天菜》食譜影音票選活動熱烈開投！

關鍵字：

辦桌台菜古早味丰禾台式小館王品美食料理

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

黑男女友交往2年認感情出問題！

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面