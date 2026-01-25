　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王「犇牛堡」限時2周回歸　單點最多漲30元

▲▼漢堡王「犇牛堡」系列回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王「犇牛堡」系列回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王「犇牛堡」系列再度回歸，可以堆疊3至10層肉，明天起至2月8日限時開賣，不過單點價比前波活動貴20至30元。同步推出周周抽回饋金活動，只要完成指定動作即有機會獲得299元回饋金。

漢堡王經典人氣「犇牛堡」主打370度火烤純牛肉與起士片交互堆疊，最後覆蓋酥脆培根再淋醬汁，每個堡至少3層肉，最多可疊10層，機場店、科技廠店未販售。

▲▼漢堡王「犇牛堡」系列回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王犇牛堡此次回歸售價變貴20元至30元。

此次回歸單點售價調漲，去年底「十犇牛肉堡」優惠價為269元，這次是299元，三犇與五犇牛肉堡同樣貴30元；其餘層數則貴20元。

犇牛堡銷售期間購買任一款並拍下王冠手勢和漢堡，上傳相片至官方臉書「週抽$299回饋金」貼文留言區，可參加回饋金抽獎，可免費獲得1份「犇牛堡」，限量100人，詳情依粉專公布為主。

▲▼繼光香香雞推出全新「韓式風味餐」。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞推出全新「韓式風味餐」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

繼光香香雞本月推出「韓式風味餐」，集結「韓式炸雞（8隻）」、「魚板串（2串）」及「QQ球（4顆）」共3款新品，再淋上柚子醬、韓式辣醬，原價370元，2月13前優惠價349元。

▲▼繼光香香雞推出全新「韓式風味餐」。（圖／記者蕭筠攝）

▲3款新品同步提供單點。

3款新品也提供單點，韓式炸雞售價119元、韓式魚板每串售價39元（有柚子醬、韓式辣醬2種口味）；韓式QQ球售價55元，每份含起司、巧克力2種口味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡
快訊／吳宗憲200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬
霍諾德成功登頂101　賈永婕突點名4人
陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！賓客名單超大咖
霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！
陳漢典、Lulu世紀婚禮！　鏡頭前深吻　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「犇牛堡」限時2周回歸　單點最多漲30元

家樂福開賣Pizza！6款口味現做「10吋200元起」全台4量販限定

快訊／全聯開出3張發票大獎！買蔬菜鮮乳就中千萬　幸運門市曝光

全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

漢堡王「犇牛堡」限時2周回歸　單點最多漲30元

家樂福開賣Pizza！6款口味現做「10吋200元起」全台4量販限定

快訊／全聯開出3張發票大獎！買蔬菜鮮乳就中千萬　幸運門市曝光

全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」影片瘋傳

李玉璽首度帶愛妻現身　許允樂爆「整天都穿睡衣」原因曝

北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

深夜車尾燈未亮遭攔查　副駕乘客異常緊張...果然搜出毒

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高中木聯／劉任右好投率平鎮「桃園內戰」勝　大同江丞郡關鍵守城

吳宗憲證實200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

【笑得你心裡發寒】狗勾盯著奴才露齒笑　怎麼有點恐怖XD

消費熱門新聞

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

全聯限時4天「吳郭魚49元」

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

義大利百年鍋具「不到1折換購」

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

來福隆泡海底溫泉「只要299」

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

更多熱門

相關新聞

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

原物料、人力成本持續增加，近期餐飲業掀起一股漲價潮，包括饗賓集團5大吃到飽品牌與鬍鬚張等，而連續8年獲得必比登推介的「老山東牛肉家常麵店」，日前也宣布2月1日起，每顆水餃售價從9元調漲到10元。

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　

獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　

姓名對中1字送紅蟳米糕

姓名對中1字送紅蟳米糕

四代目菊川鰻魚飯規劃再展2分店

四代目菊川鰻魚飯規劃再展2分店

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

霍諾德成功！徒手爬完台北101

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

霍諾德爬101「藏賈董心機」！

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面