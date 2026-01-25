漢堡王「犇牛堡」限時2周回歸　單點最多漲30元

▲漢堡王「犇牛堡」系列回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王「犇牛堡」系列再度回歸，可以堆疊3至10層肉，明天起至2月8日限時開賣，不過單點價比前波活動貴20至30元。同步推出周周抽回饋金活動，只要完成指定動作即有機會獲得299元回饋金。

漢堡王經典人氣「犇牛堡」主打370度火烤純牛肉與起士片交互堆疊，最後覆蓋酥脆培根再淋醬汁，每個堡至少3層肉，最多可疊10層，機場店、科技廠店未販售。

▲漢堡王犇牛堡此次回歸售價變貴20元至30元。

此次回歸單點售價調漲，去年底「十犇牛肉堡」優惠價為269元，這次是299元，三犇與五犇牛肉堡同樣貴30元；其餘層數則貴20元。

犇牛堡銷售期間購買任一款並拍下王冠手勢和漢堡，上傳相片至官方臉書「週抽$299回饋金」貼文留言區，可參加回饋金抽獎，可免費獲得1份「犇牛堡」，限量100人，詳情依粉專公布為主。

▲繼光香香雞推出全新「韓式風味餐」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

繼光香香雞本月推出「韓式風味餐」，集結「韓式炸雞（8隻）」、「魚板串（2串）」及「QQ球（4顆）」共3款新品，再淋上柚子醬、韓式辣醬，原價370元，2月13前優惠價349元。

▲3款新品同步提供單點。

3款新品也提供單點，韓式炸雞售價119元、韓式魚板每串售價39元（有柚子醬、韓式辣醬2種口味）；韓式QQ球售價55元，每份含起司、巧克力2種口味。