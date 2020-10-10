虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點　日本製全新「巧虎安睡褲」爆買氣

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鏗鏘鏗鏘的火車竟然開進了家樂福？近日，一張張爸爸媽媽帶著小朋友和馬卡龍色火車頭合影的照片，在臉書、IG瘋傳，吸引無數網友詢問位置在哪。原來是幫寶適為了慶祝全新日本製的「巧虎安睡褲」在台登場，加上實體通路率先於家樂福上市，因此與家樂福攜手設計別出心裁的火車頭陳列，並祭出期間限定優惠價，邀請全家大手拉小手，前往家樂福新店店療癒童心。

▲幫寶適特製火車頭開進家樂福新店店！超獨特設計讓爸媽帶著孩子拍照打卡之餘，也要幫寶貝把「戒夜尿神器」安睡褲帶幾包回家。（圖/ 網友提供）

▲幫寶適「日本製安睡褲」近日在台全新登場，首發限定款同時也請來孩童界天王「巧虎」加持，讓小朋友愛不釋手。（圖/ 網友提供）

2-6歲的小小孩因為尿量變大，夜晚睡覺常常因為尿布太濕、屁屁不舒服而睡不好，或是出現夜間漏尿的狀況，讓爸媽洗床單洗到很無力。幫寶適針對正在戒尿布且有尿量大的寶寶，特別推出日本製幫寶適巧虎安睡褲，不僅具有五倍超強吸收力，且輕薄瞬吸、整晚防漏。這款幫寶適和「巧虎」推出的聯名款夜用尿布，讓孩子可以穿著可愛的巧虎安心入睡，爸媽也能安睡整晚。

許多爸媽帶著小孩到新店家樂福拍照之餘，也都不忘趁著期間限定優惠買幾帶回家試試。沒想到一試成主顧後，還熱情上網分享「我家寶貝3歲多了還在用尿布，睡覺超愛扭動，尿尿不是從大腿縫就是從腰部流出來，換用安睡褲以後終於不用天天洗床單了，真的是『戒洗床單神器』無誤」、「之前戒尿布搞得孩子壓力大、我們也擔心，穿安睡褲剛好可以練習，也能舒緩他們緊繃的心情」、「讓虎神教導孩子穿安睡褲，但其實最安心的是爸媽啊(笑)」。

▲幫寶適巧虎安睡褲主打輕薄設計，和他牌相比，體積厚度明顯小了一倍，爸媽收納更方便，寶貝穿著睡覺也更加舒適。（圖/資料照）





▲彈力腰圍適合不同寶貝的身型，穿脫的過程好拉又服貼。（圖/資料照）



▲要讓每個孩子「安心好睡」的安睡褲，可吸收五倍尿量，瞬吸的同時也幫寶貝的屁屁維持整晚乾爽舒適/側邊防漏全面防堵屁屁與腿縫處，不再擔心夜尿外漏。（圖/資料照）

除了五倍超強吸收力又輕薄透氣，讓爸媽和小孩最興奮的是，幫寶適全台首發的「巧虎安睡褲」上面竟然印了小孩最喜歡的可愛巧虎！有媽咪開心分享說，寶貝看到褲褲上印著的巧虎，興奮到完全不用催促，甚至還主動自己穿上，直呼幫寶適真的最懂小孩心，虎神不是叫假的！若是家有正在上幼幼班的寶貝，也有爸媽推薦每天把一片「巧虎安睡褲」放到小書包裡，讓寶貝在午睡的時候當小內褲穿上。比起一般主打睡過夜褲型尿布更輕薄的設計，讓孩子身處在外在環境以及戒尿布等多重壓力下，也能以舒服放鬆的方式無痛戒尿布。

趁著可愛的火車頭還持續停駛在新店家樂福，爸媽不妨找個週末假日拎著寶貝大拍可愛照片，再把孩子最愛的巧虎限定款掃台搬回家。在「戒夜尿神器」的加持下，陪孩子一起面對成長必經的關卡，朝著目標「一覺到天亮」邁進。

▲幫寶適日本製「巧虎安睡褲」於全台家樂福上市，期間限定體驗價479元/包（圖/資料照）