一篇負面文章「暴跌6千億？」　揭秘陸美團外賣港股重創

▲美團外賣。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸美食外送龍頭之一的美團今（10日）再次遭遇重挫，根據大陸新浪財經消息指出，跌近10%。截至發稿，美團跌9.6%，市值蒸發逾1882億港元，大約6千億台幣。暴跌主因，大陸分析師認為，「美團估值太高，隨著美港科技股調整，美團出現回調，短期科技股仍會持續波動，無關負面文章。」

值得注意的是，美團昨9日遭內資減持66萬股，涉資2.2億（單位：港元，同下）。根據捷力交易寶最新數據，港股通專用席位創盈服務大幅減持110萬股，按303港元計算，出逃3億元。

該報導指出，今科技股隨納指集體暴跌。第一上海首席策略分析師葉尚志表示，「疫苗取得重大突破促使資金從高估值的科技股、轉投疫情期間一直受壓的傳統經濟股。」

大陸中泰國際策略分析師顏招駿表示，美國10年期債息升至8個月高位，利率上升對於銀行、保險板塊有利，但對於部分無盈利的科技股/增長股的估值會帶來抑壓作用，因為他們大部分的估值都來自終極價值（terminal value）。

顏招駿進一步指出，市場短期可能有一輪資金從科技股轉移至週期股的現象出現，特別是科技股今年以來表現強勁，投資者於年末前趁機鎖定利潤也是正常不過。然而，阿里、騰訊、京東等互聯網巨頭仍然受惠於國內大循環的發展，若股價於年末出現比較大的調整也是低吸機會。

▲大陸官方開始督察互聯網經濟反壟斷行為。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，除了疫苗進展帶來的衝擊，還有一則消息對美團造成衝擊。報導指出，大陸市場監管總局10日就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公開徵求意見，由大陸市場監管總局起草的徵求意見稿列舉了諸多壟斷行為。

過去，大陸互聯網生態許多灰色地帶，大陸市場監管總局、中央網信辦、國家稅務總局三部門6日聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，京東、美團、58同城、百度、奇虎360、搜狗、字節跳動、快手、滴滴、微店、新浪微博、多點、貝殼找房、拼多多、國美在線、餓了麼、小紅書、攜程、蘇寧、同程、阿里巴巴、貝貝網、雲集網、蘑菇街、興盛優選、唯品會、騰訊等27家主要互聯網平台企業參加了這個會議。

根據報導指出，會議對強迫商家「二選一」、刷單刷評等問題做出嚴厲批評，並提出互聯網平台不得濫用市場支配地位等九方面明確要求。

▲大陸美食外賣平台美團10日持續暴跌 。（圖／翻攝 微博財聯社）

另外，大陸市場將美團近期的調整歸咎於這篇文章，一篇名為《外賣騎手，困在系統里》的文章，內文中一位外賣騎手形容自己的職業，「送外賣就是與死神賽跑，和交警較勁，和紅燈做朋友。」引起大陸正反熱議。

對此，光大新鴻基財富策略分析師溫傑表示，對於《外賣騎手，困在系統里》這篇文章，現時並非美團自己的基本因素有變，是整體大市場，及資金由新經濟股流向舊經濟股，文章影響不大，香港都幾乎沒有報導。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，「美團的調整大概率不關文章事，只是跟科技股一起調整而已。」昨納指又大跌對今天美團大跌拖累是直接因素。