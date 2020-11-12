《全民煮好菜》票選戰況激烈　就差你一票！

活動小組／活動報導

全台最大型廚藝實境秀《料理之王》於10月23日首播後，在全台掀起一股料理風潮！不僅各縣市首長響應活動，明星藝人及學生也紛紛上傳自己最拿手的料理影片，參與《全民煮好菜》料理影音活動，投票戰況激烈，票數拉鋸難分高下，快來支持你心中的最強料理，投票還有機會獲得SOGO禮券及遊樂園門票！

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▲▼《全民煮好菜》各校學生發揮創意拍攝料理影音。（圖／截自投稿影片）

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《全民煮好菜》不僅有縣市首長及藝人明星參與，投稿者中更驚見各學校學生發揮創意、實力驚人！君毅中學學生上演創意Show，結合資訊媒體與餐飲領域，鼓勵學生多元發展，投稿的料理影片中，不僅有創意變身的相聲小劇場，還有「戰鬥廚房」霸氣入標。鐵鎚敲肉氣勢不凡，十足展現所學！此外，樹德家商學生響應活動，餐飲管理科學生直接穿上韓服，現場烹飪韓國料理，吸睛程度破表！食物豐富，舉凡起士炸雞、泡菜煎餅、辣蘿蔔一應俱全，在台灣也可以體驗舌尖上的異國風情。快到活動專區投票支持你最愛的料理！

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▲《全民煮好菜》嘉南藥理大學餐旅系老師料理影片。（圖／截自投稿影片）

藝術、電機、餐飲樣樣精通的莊敬高職，也派出學生大展身手，不僅有學生端出甜蜜法式小甜點—達克瓦滋，還有色香味俱全的紅蘿蔔磅蛋糕及墨西哥麵包，都讓人食指大動。嘉南藥理大學也推選老師親自上陣，手把手教大家做出美味料理，為大家呈現健康又美味的電鍋酒家菜，正符合他們以「真實」和「全人健康服務」的校訓理念。頭城家商不遑多讓，由老師為大家講解料理，搭配學生實作，快手義大利麵，看完讓人直呼肚子餓！

《全民煮好菜》影音投稿活動及投票活動只到11月15日，快來投票支持你心儀的料理！投票還有機會抽SOGO禮券及遊樂園門票，最強料理爭霸戰，就差你一票，快點我投票去！

