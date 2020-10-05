週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種　入手「大尺寸電視」再享千元住宿券

▲Sony BRAVIA大尺寸電視畫質細膩、顯得大氣磅礡，讓想趁週年慶搶優惠的消費者看得目不轉睛！（圖／記者周宸亘，下同）

消費中心／綜合報導

今年是不是感覺沒玩到什麼，2020年就要過完了？突然爆發的疫情，讓人們一整個年度的出遊計畫全面被迫取消，即使國內旅遊開放解禁，到哪都是人擠人難免也讓人阿雜，一陣沉思以後，決定還是宅在家和電影影集度過！然而，想要在家也能擁有媲美電院般的觀影品質，那就得把影音設備來個大升級。微涼的初秋天氣不但讓人更懶得出門，同時也宣告百貨週年慶檔期即將開跑，各大家電品牌此時紛紛祭出年度優惠折扣，正是入手的好時機。

▲百貨週年慶即將開跑，Sony BRAVIA專櫃近日已吸引不少小資族、小家庭前來詢問選購。

近幾年，市面上早已經是大螢幕電視的天下，該挑選哪家品牌，反而成為多數消費者苦惱的問題。不少網友紛紛鼓吹趁這時「直上」日本製機種，原因不外乎是「爽度不會後悔」、「日本製質感大勝」，善於推坑的網友更指出，「別忘了今年取消旅遊，省下不少扣打呀！」這讓平時心動卻無法行動的考量，此時彷彿全都不是理由。而受到3C族、影像迷一致力推的，不意外就是Sony BRAVIA系列機種。

熟悉家電市場的消費者都知道，目前日本製機種，在市場上已成為稀有珍品，幾乎僅剩Sony仍堅守至今，持續提供令人信賴的品質。已成為電視市場經典的「Sony BRAVIA系列電視」，多年來維持一貫的日本簡約美學工藝，從貼心簡約的線材收納設計，到電視機身的質感紋理，在在展現日式精工的細膩，即使買了85吋，擺在客廳也能宛如一件現代藝術品，而Sony BRAVIA搭載的高端影像、音響技術，更是讓小資上班族到大老闆都傾心的關鍵。

▲振興券加上週年慶優惠，讓今年入手大尺寸電視更加划算，準備直攻頂級OLED電視的消費者，也大有人在。

以近來被網友譽為「高CP機種」的X9000H系列來說，採用獨家影像技術，即使播出的影像是以2K格式錄製，都能使用內建的4K X-Reality™ PRO技術，透過獨家4K影像資料庫升級到接近4K的解析度，讓觀影品質不落漆。同步搭載的Sony極瞬明鋭影像技術，也讓動態影像呈現得更為流暢清晰。

想要達到媲美劇院的觀影品質，當然也需要如臨現場的「音效」來襯托，X9000H系列同步搭載多音域環繞聲揚技術，並搭配2個高音定位揚聲器，讓音訊不只具備高級音質，更與視覺影像搭配得宛如身歷其境，加上通過Dolby Vision、Dolby Atmos認證，讓人輕鬆就在客廳感受劇院的聲光效果。全新推出的機種，也不會忘了照顧到流連在線上串流平台的追劇族，X9000H系列內建的Netflix校正模式，是不少影迷嚮往的設計，此模式能讓觀眾體驗導演專業級的畫質模式，更深入電影影集想呈現的劇情氛圍。

▲被譽為「高CP機種」的X9000H系列，成像細膩清晰，動物的毛髮色澤宛如近在眼前。

▲影像在85吋X9000H的呈現下，不僅色彩層次清楚，幽微的光影層次，也表現得相當漂亮。

▲X9000H搭載的影像技術，讓極具動態的賽事看起來更加流暢清晰，讓運動迷一看就轉不了台。

X9000H系列還有另一項亮點，讓它成為近來最具話題性的大尺寸電視！全球電玩迷期待的PS5即將上市，X9000H系列不僅支援HDMI 2.1規格，更以操控性佳以及低延遲、優化的遊戲專用模式，成為玩家們「先搬回家等PS5」的首選機種。

▲讓電玩迷也想入手的X9000H系列，同步帶著相應規格、強力支援即將上市的PS5。

累積多時的購物欲，加上保留至今的振興券，都是為了在週年慶期間把架上期待已久的酷東西變成自己的！即日起～11/22（日），購買Sony BRAVIA指定機種，註冊就送線上串流平台CATCHPLAY會員資格3個月（價值750元），可同時看到CATCHPLAY+與HBO GO的優質內容，包含HBO經典旗艦劇集以及不斷更新上架的全球強檔電影、千元7-11虛擬商品卡以及價值2,000元的全台星級飯店通用券，食宿皆可使用。若再搭配各家信用卡的折扣優惠，不只讓消費者更輕鬆地入手65吋電視，本來就看準65吋電視的消費者，更是可以考慮花幾乎一樣的錢、爽快刷下75吋、85吋機種，享受爽感無價的頂級視聽饗宴，今年因為疫情影響，百貨業者紛紛釋出比往年更優惠的促銷活動，消費者可趁這波週年慶以最划算的價格入手BRAVIA！

▲購買Sony BRAVIA 55吋以上大尺寸電視指定熱賣機種，於官網註冊不僅即享線上影音平台最高3個月無限看方案，還有機會入手「星級飯店」2,000元的食宿通用券，以及便利商店虛擬商品卡。（圖／Sony提供）

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