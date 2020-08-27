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小資族直上Sony！日製X9000H性價比之王　3大特色超欠收

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ Sony,X9000H,BRAVIA,電視,Netflix,日本製機種,高CP,小資。（圖／Sony提供）

▲近期Sony推出X9000H系列高CP值機型，幫小資族「減擔」把日本製電視搬回家。（圖／Sony提供）

消費中心／綜合報導

避疫情宅在家　想看串流4K才發現舊電視「不給力」
疫情讓不少人成為宅男宅女，待在家裡使用家電的時間長了，才發現有些家電已經不符使用，像是疫情當前不想出門看電影，卻發現家裡的舊電視尺寸小，解析度、對比度也不佳，就算特別買了線上串流平台方案，準備好接收4K的視覺震撼，卻發現根本享受不了原先要呈現給觀眾的超高畫質與爽感，讓不少小資男女、年輕夫妻開始爬文比較CP值高的智慧電視，想趁振興期間為家裡的客廳打造新氣象。

小資族也負擔得起　Sony BRAVIA X9000H展現強大CP值
影像迷的選購守則，第一條不外乎是——要買就直上大品牌，對於熱愛日本的消費者來說，Sony日本製機種更是首選指標。但乍聽Sony，不少小資族的反應往往是「預算不夠」，所幸近來Sony推出全新系列機種，其中X9000H系列讓人眼睛一亮，55～85吋的螢幕選擇，以全陣列LED背光與分區獨立控光技術，搭載媲美旗艦機種的超極真影像處理器X1、極瞬明鋭影像技術、多音域環繞聲場技術且支援Netflix校正模式，加上極具現代簡約的金屬窄邊框設計，價格卻僅需4萬多起，讓追求極致影像效果，卻卡在預算問題的年輕族群，此時此刻完全不需多做考慮。

媲美旗艦機種的視覺饗宴　畫質、動態影像、音質3方提升超享受
在影像技術不斷追求卓越的現在，無論電影、影集都想呈現「宛如眼前」的視覺效果，讓觀眾的觀影體驗更有同感。X9000H系列將觀影品質最重要的元素——畫質、動態影像、音質，逐一提升，傳統電視採用的側光式LED背光技術，容易讓影像該暗的地方過亮，但該明亮的部分卻像是被蒙上一層朦朧光暈，讓觀眾在詭譎的環節不夠緊張，在刺激的橋段又感受不到震撼度，X9000H系列採用的全陣列LED背光搭載高光感精準背光技術，讓該明亮的地方不黯淡，暗部場景完黑無光，在超極真影像處理器X1加強下，更是讓追劇迷無論看懸疑燒腦、浪漫劇情或美食節目，影像表現都極致漂亮。

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

▲全陣列LED背光搭載高光感精準背光技術，讓暗處也能凸顯細緻影像。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼超極真影像處理器X1全面提升畫質，讓玻璃工藝的世界令人讚嘆，料理美食更讓人食指大動！（圖／記者徐文彬攝）

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

畫質全面提升，讓人看了心情大好，然而如果動態流暢技術沒有跟著同步，劇中角色難免一動一跑就出現殘影，畫面再美，心情也會大打折扣。X9000H系列同步搭載Sony極瞬明鋭影像技術，不僅要讓動作大片、運動賽事每分每秒都流暢清晰，同時確保畫面明亮，讓觀影者的心境完全與電視裡的角色、運動選手同步，格外有勁。

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼動物的毛髮根根分明、甩落的水珠格外晶透，刺激的賽車也能揮別殘影效果。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

最後還要加上音效的提升，才稱得上是全新升級的觀影體驗。有別於傳統電視將揚聲器固定於螢幕下方，容易讓聲音、畫面「各走各的」無法完美融合，X9000H系列以多音域環繞聲揚技術搭載2個高音定位揚聲器，能夠精準地配合影像位置發出高音質音訊。例如影片中的子彈「咻」地從左飛至右，音效也能搭配得天衣無縫、流暢感十足，「子彈」彷彿就在自己眼前、耳旁飛過，讓人屏氣直呼：「太過癮了吧！」

▲▼ Sony,X9000H,BRAVIA,電視,Netflix,日本製機種,高CP,小資。（圖／Sony提供）

▲▼X9000H系列以多音域環繞聲揚技術搭載2個高音定位揚聲器，能夠精準地配合影像位置發出高音質音訊。（圖／Sony提供、記者徐文彬攝）

▲▼SONY電視業配 。（圖／記者徐文彬攝）

值得一提的是，X9000H系列亦同步支援Dolby Vision、Dolby Atmos，每個追劇的白天夜晚，都能享受栩栩如生的場景、立體空間感的環繞音效，讓人一集接著一集，完全不想走出家門。

貼近年輕族群使用習慣　X9000H再曝「3賣點」超勸敗
Netflix帳號或許人人都有，但專屬於Netflix的校正模式，卻只有特定電視機種才能享受。X9000H系列同步支援Netflix校正模式，當其他人還在用舊電視、電腦、手機、平板欣賞不符合導演調色的影像，X9000H系列能切換成專業級畫質模式，全面接收整齣劇集要帶給觀眾的專屬氛圍。

▲▼Sony,X9000H,BRAVIA,電視,Netflix,日本製機種,高CP,小資。（圖／記者徐文彬攝）

▲觀眾可以自由選擇一般模式（上）或Netflix校正模式（下），讓觀影體驗更貼近原創團隊欲呈現的氛圍。（圖／記者徐文彬攝）

極致完美的Sony日本製機種，讓人只想深陷在客廳沙發一輩子。然而家裡如果有不同作息的人，難免怕電視聲音吵醒他人，好在X9000H系列也貼心支援藍牙A2DP傳輸，輕鬆就能將電視連接藍牙耳機，從此以後想看就看，再也不怕吵到另一半，耳機一戴就能恣意地獨享只屬於自己的影音饗宴。

▲▼ Sony,X9000H,BRAVIA,電視,Netflix,日本製機種,高CP,小資。（圖／Sony提供）

▲窄金屬邊框和極簡設計的底座，維持Sony一貫的簡約美學。（圖／Sony提供）

一向走簡約設計的Sony，此次也賦予X9000H系列窄金屬邊框以及極簡設計的底座，組裝時不僅更好安裝，置放於任何一個風格的客廳裡也都能優美融入，更為整體空間帶來摩登現代的點綴。

和全家人一起歡迎這位擁有高CP值、日系血統的X9000H系列新成員，從今往後，就算被動「宅在家」，也不會悶壞嫌無聊，就讓全新高畫質智慧顯示器打開「身／聲歷其境」的影像世界。

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