《全民煮好菜》熱烈投票中！投稿加碼延長至11月15日

活動小組／活動報導

因應網友熱烈反映，影音投稿活動加碼延長至109年11月15日（日）23:59，還沒秀出好菜的你，快來投稿！成為大廚神的最後機會，只要上傳3分鐘料理影片至ETtoday活動平台，下一個踢館魔王就是你！投票活動同步開跑，一起來投票學料理、全民出好菜！參與投票活動就有機會抽總價值萬元SOGO禮券，有得看又有得拿，心動不如馬上行動！現在馬上煮菜去！

史上最大廚藝選秀節目《料理之王》火熱上映中，每周五21:00於ETtoday全平台播出；每周六18:00於JET綜合台播出。後防疫時代，只要三分鐘，簡單出好菜！網友的聲音我們都聽到了，投稿活動加碼延長至11/15，好料理不能被埋沒！別再遺憾來不及上傳，馬上點開網頁，上傳你的獨家美味料理！人氣投票同步進行中，只要投票支持你最喜歡的料理影片，就有機會免費抽SOGO禮券及遊樂園門票！

鎖定史上最大型廚藝選秀節目《料理之王》，你也可以做出名廚好料理！ETtoday自製大型選秀節目《料理之王》，繼《聲林之王》再度與綜藝小天后Lulu合作，首席導師邀來「松露主廚」廚佛瑞德Fred及「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、以及「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，節目中更有「生鮮特派員」全聯先生，給予選手最實用的建議。每周五晚間9點鎖定ETtoday全平台播出；每周六晚間6點鎖定JET綜合台，敬請準時收看！讓我們一起見證料理之王的誕生！

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《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動

影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月15日（四）23:59止

人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止

快來投稿！人人都是料理之王！加料理之王社團一起分享創意食譜！