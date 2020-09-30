為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

▲美德醫療啓動「美德全球罩送」服務，個人防護產品一鍵完成全球快送，運送費用大省60％。（圖／美德醫療提供，下同）

消費中心／綜合報導

新冠病毒自從2020年初肆虐至今，已在全球累積突破3,000萬確診病例，和台灣相比宛如平行世界。不過，即使台灣疫情相對平穩，基本的醫療口罩也穩定供應，但全球其他國家仍然嚴峻的疫情，也讓有親朋好友身處在海外的台灣人倍感憂心。

有鑑於台灣防疫資源相對充足，旗下生產多種個人防護產品（Personal protective equipment，簡稱PPE）的「美德醫療」，即日起推出「全球罩送」服務，以「一站式」模式協助民眾快速選購物資，並以更節省時間、運費的方式寄送給全球各地親友，為嚴堵防疫破口出一份力。

▲美德醫療「美德全球罩送」服務，開放民眾可於活動網站訂購手術級口罩，快速送交全球各地親友。

此次針對全新推出的「全球罩送」服務，有寄送海外需求的民眾，搜尋「美德全球罩送」網頁，即可選購個人防護用品，例如二級手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等，供應品項完整，且訂購金額無上限，提供民眾完善的專業防護。「美德全球罩送服務」從點選商品、填寫數量、收件地址、聯絡電話並完成付款，一站就能流暢完成選購，且寄送地區涵蓋美國、加拿大、德國、澳洲、英國、日本、印度及中國等DHL可達之處。

美德醫療表示，此次不僅開放多項個人防護產品選購，更未限制購買數量，節省民眾四處搜購口罩的時間。並且無論選購數量多寡，以寄送美國為例，一般約需8～10天，美德醫療搭配令人信賴的全球物流公司DHL，預計將以最快、約4天的時間如實送達，同時也能幫民眾節省最高6成運費，且商品採用英文包裝、外盒標示通過之國際標準，降低海關受阻風險。面對這場全球不分你我的考驗，協力把民間的關心與愛傳下去。

▲美德醫療活動網站選購包括：二級手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等，供應品項完整，且訂購金額無上限，提供民眾完善的專業防護。

美德醫療創立於1989年，並於1999年在新加坡掛牌上市，2002年在台灣以存託憑證（TDR）掛牌交易。成立30年來深耕PPE市場並出口各國，所生產之商品也致力於符合各國檢驗標準，通過ISO 9001、ISO 13485等認證。身為多年來台灣、新加坡國家醫療戰備庫存品「手術級口罩」的主要供應者，美德醫療在疫情爆發期間，在台灣、菲律賓、美國、日本、德國與義大利等國家捐贈防疫物資，細膩且即時的服務與品質受到不少好評。