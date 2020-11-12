有國防才有和平　鄭文燦：迫害台海均衡的是共軍軍機與共艦

▲針對美國海軍陸戰隊來台授課案，桃園市長鄭文燦12日受訪時表示，台灣還是需要國防，有國防才有和平。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對海軍司令部日前證實，美國海軍陸戰隊官員應邀來台授課1個月，桃園市長鄭文燦12日受訪時認為，目前破壞台海均衡是共軍與共艦，他認為未來台灣還是要保持國防，因為有國防才有和平，至於個別事件則由國防部向外界來說明。

外傳美國海軍陸戰隊官員應邀來台授課一個月，美國防部予以否認，但我海軍司令部本月9日證實確有此事，自11月9日起連續四週在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程，但此說法在隔日遭美國防部發言人否認。

對此，「宅神」朱學恒11日在個人臉書發文狠酸民進黨，不能因政治理由揭露台美之間軍事默契，總統蔡英文說不挑釁，但這個消息洩漏就是挑釁海峽均衡，難道還有別的意思嗎？

鄭文燦12日受訪時表示，目前迫害台海均衡的是共軍軍機與共艦，在台灣海峽與西南海域等地入侵台灣飛航情報區或越過海峽中線的行為；他強調，未來台灣還是要保持國防，有國防才有和平，至於個別的事件則由國防部向外界說明。

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