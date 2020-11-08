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桃園媽祖昇天祭熱鬧登場　定居台灣馬祖鄉親重要慶典

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▲2020桃園媽祖昇天祭熱鬧登場

▲2020桃園媽祖昇天祭熱鬧登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

定居桃園馬祖鄉親的重要慶典活動、「2020桃園媽祖昇天祭-祭祀大典」，8日於八德區文昌公園舉行，除了市長鄭文燦及八德地方民代到場，馬祖立委陳雪生、連江縣副縣長王忠銘也搭機來台參加。鄭市長表示，媽祖是臺灣最普遍的信仰，相傳媽祖在馬祖升天得道，因此，媽祖昇天祭對馬祖鄉親來說，在台灣跨海舉行更具意義。

▲2020桃園媽祖昇天祭熱鬧登場

▲▼2020桃園媽祖昇天祭熱鬧登場。（圖／市府提供）▲2020桃園媽祖昇天祭熱鬧登場

鄭市長表示，桃園是馬祖鄉親的第二個故鄉，在桃園定居的馬祖鄉親將近5萬名，可說是馬祖人最多的城市。市府自2015年舉辦「2015馬祖文化美食節」暨「2015媽祖昇天祭」，後來於2017年合併為「桃園媽祖昇天祭」，連年舉辦至今，除了是閩臺之間的宮廟多元文化交流外，也為在台生活的馬祖鄉親營造第二故鄉的感覺。

「桃園媽祖昇天祭」結合了傳統信仰科儀與常民文化，盼藉由舉辦祭典、食福宴等節慶活動，讓桃園跟馬祖兩個姐妹市的感情互動更為頻繁，同時保留屬於馬祖的歷史記憶，讓馬祖的文化、宗教以及美食在桃園落地生根，讓桃園成為多元包容的友善城市。

而連江縣馬祖擁有許多特色，包括在戰地政務的時代，肅守台海和平，留下許多特有遺址，有八八坑道、北海坑道以及碉堡；馬祖擁有濃厚的閩東文化，具有許多特色建築，打造特色民宿，成為現在馬祖的觀光新亮點，而桃園八德龍山寺，即是重現馬祖廟宇「封火山牆」的建築特色，讓台灣人也能感受到馬祖宮廟的獨特建築。

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