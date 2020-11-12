桃園茶產業面積有縮小趨勢　鄭文燦：行銷創新推廣茶文化

▲2020年度第五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽頒獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年度第五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮」、12日於龍潭區隨緣茶空間舉行。市長鄭文燦於頒獎致詞中指出，桃園茶產業面積有縮小的趨勢，但市府透過一系列的努力，用行銷創新推廣茶文化。近年來市府致力將桃園的茶葉品牌化、文創化及國際化，並建立生產履歷，透過溯源的方式，讓消費者安心享受桃園茶的美好。

▲桃園優質紅茶。（圖／市府提供）

鄭市長指出，近年考量到龍潭茶鄉灌溉需求，市府採用灌溉雙軌制，除了希望與農業工程研究中心、石門管理處等單位合作，將龍潭重新納入灌區，恢復高低揚灌溉區功能，並進一步規劃智慧灌溉系統；另一方面，市府透過前瞻計畫，讓龍潭銅鑼圈等客庄地區擁有自來水可使用，也獲得中央的支持，希望能帶動地方茶產業，共同提升桃園茶業產量與品質。

▲鄭市長也與龍潭鄉親一同坐下來品茗。（圖／市府提供）

農業局長郭承泉表示，為提升桃園茶葉產量及品質，市府今年度編列茶產業競賽活動約450萬、茶園新植更新與養護400萬元及茶園灌溉設施補助200萬元等，以增加茶產業的競爭力成為「茶金產業」；而本次補助茶商業同業公會辦理2020年度第五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽，其中小葉種及大葉種的特等獎分別由農友邱健翔及廖俊融獲得殊榮；小葉茶種及大葉茶種頭等獎則由陳朝卿等6名及林寶東等3名獲得；另外，小葉種金牌獎由邱清添等14名，大葉種金牌獎由黃璟舞等6名獲獎，除了恭喜獲獎的農友，也歡迎市民朋友共同分享得獎茶農的喜悅，一同品茗好茶。

包括市議員徐玉樹、行政院農委會農糧署北區分署長王安石、副分署長林美華、茶業改良場副場長邱垂豐、市府農業局長郭承泉、客家局代理局長戴興達、龍潭區長胡星輝、前立委蔣絜安、龍潭區農會理事長黃璟舞、台灣區製茶工業同業公會理事長陳雲、桃園市茶商公會理事長邱國雄均一同出席頒獎典禮。

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