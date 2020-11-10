美陸戰隊赴台教戰術　陸學者指出這些「沉重警訊」

▲美國陸戰隊員。（圖／USMC）

記者任以芳／綜合報導

美國總統大選結果陷入爭議，五角大樓突然派出海軍陸戰隊與台軍展開合作演練，背後發出什麼樣的政治信號？對此，大陸時事評論員劉和平接受大陸媒體受訪表示，「這背後可能發出了一個不太好的信號，美國右翼反華勢力有可能會在美國總統大選交接期在台海問題上鋌而走險，大陸必須高度警戒。」

根據大陸媒體直新聞報導引述，大陸時事評論員劉和平表示，台海局勢最為危險的時候有兩個時期，一是美國大選前，川普政府打「台灣牌」衝高自己的選情；二是川普敗選後，尤其是美國前後任總統交接期間，從11月3號到明年1月20號拜登就任之前，台海局勢最危險。

▲劉和平分析，川普敗選，不排除最後猛打台灣牌給大陸、拜登難看。（圖／路透）

劉和平指出，這背後有三個元因，第一，外界普遍認為，川普這次敗選的主要原因是突如其來的新冠疫情，敗選後會因此而遷怒於大陸；第二，喜歡依照自己的性情來行事，是川普一貫作風；第三，川普終究得卸任，做很多事情都不用承擔責任，不排除會在這個時候進一步猛打「台灣牌」，給大陸一個難堪，也給繼任者拜登一個難堪。

川普政府在台海問題上可能發難的方向？劉和平指出，一是進一步強化並公開化「美台」軍事演練，二是進一步加強美國對台軍售，三是落實美國國防授權法通過的美軍艦停靠高雄港這一條款，四是突然宣佈訪問台灣，或是讓蔡英文訪問美國。

最後，劉和平認為，「這個時候，需要保持高度警惕不只是大陸，還包括蔡英文當局。」川普政府在台海問題上「暴走」，只是出於一時的發洩情緒與意氣用事，在川普拍拍屁股走人之後，接下來需要買單的是蔡英文當局。