大湳滯洪池2022完工兼具治水親水生態公園　改善八德淹水熱點　

▲市長鄭文燦視察大湳滯洪池工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾是桃園人兒時玩樂遊憩區的八德區「大湳水上樂園」，於閒置多年後經市府規劃改造為大湳滯洪池，市長鄭文燦6日偕同相關單位前往視察大湳滯洪池工程指出，大湳滯洪池工程總經費13億元，於今年3月開工，預計2022年底完工，滯洪量15萬立方公尺，並規劃設置管理中心、河岸公園及環池步道，治水、親水等設施。

鄭市長提到，大湳滯洪池工程原為員63號埤，縣府時代是大湳水上樂園。桃園升格後，市府規劃將閒置的大湳水上樂園改造成為兼具防災功能的埤塘生態公園，總經費上看13億元，其中近9億元用於土地徵收，工程也將打造環池步道、河岸公園及管理中心，並預留未來捷運三鶯線延伸八德段路線，以及設置LB13大湳埤塘公園站所需土地，兼具交通功能，同時能降低三鶯線工程預算，節省國家財政支出。

▲市府水務局長劉振宇說明大湳滯洪池工程。（圖／市府提供）

目前員73A埤滯洪池計畫尚未核定，經費預估約9.5億元，將能改善八德交流道淹水問題，也讓三鶯線工程更加順利，具備多重效益，希望中央持續給予支持，補助相關工程費用，也讓八德生活圈愈來愈好。

內政部次長邱昌嶽表示，為解決八德地區逢雨易淹的難題，中央與地方攜手消除淹水熱點。針對市府爭取中央補助員73A埤滯洪池及龍潭區民生路雨水下水道工程經費，邱次長也允諾在經費許可下，內政部將盡量支持。包括立法委員趙正宇、市議員蔡永芳、段樹文、內政部次長邱昌嶽、內政部營建署署長吳欣修、農田水利署石門管理處處長林昆賢、市府水務局長劉振宇、八德區長邱瑞朝等均一同視察。

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