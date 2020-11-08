大溪低碳溪遊萬人健走　鄭文燦：溪洲低碳轉運站進入招商階段

▲大溪低碳溪遊萬人健走。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園市大溪區「低碳溪遊、健康樂活」全民健走活動，7日於石門水庫溪洲旅遊服務區展開，全長約5.5公里的健走路線，有逾萬名民眾報名參與。市長鄭文燦指出，溪洲低碳轉運站目前進入招商階段，未來也規劃結合大溪特產展售、電動車輛租賃站等功能，希望發展成為全國觀光旅遊亮點。

▲鄭文燦市長表示，溪洲低碳轉運站進入招商階段。（圖／市府提供）

鄭市長指出，大溪區「低碳溪遊，健康樂活」全民健行活動，從石門水庫溪洲旅遊服務區出發，這裡是石門水庫後池堰下游，原先有10個沉澱池，桃園升格後，市府向管理單位北水局爭取撥用3個沉澱池、約20公頃的土地，並共同向交通部申請跨域亮點計畫補助，運用約一半的土地建置溪洲低碳轉運站及停車場，打造全國首個低碳轉運站，鼓勵遊客未來到石門水庫旅遊，可以在這裡大車換小車、巴士換電動車，或是健行進入石門水庫旅遊，兼顧環保與觀光。

▲▼摸彩活動助興，大溪低碳溪遊吸引萬人一起健走。（圖／市府提供）

而大漢溪流域周邊地區具備多元觀光優勢，市府利用風勢較小的南苑生態公園舉行熱氣球嘉年華，風勢較大的中庄調整池則非常適合舉辦國際風箏節，此外，大溪除了有知名老街，也得天獨厚擁有月眉休閒農業區、康莊休閒農業區及台七桃花源休閒農業區等3個休區；又，市府也規劃未來在大漢溪流域設置堤岸，以及228公頃河川高灘地可建置河岸公園，持續完善大漢溪畔周邊環境。

▲桃園市新聞記者協會參加大溪低碳溪遊萬人健走。（圖／廖帝權提供）

大溪區長陳嘉聰表示，本次活動規劃開放1萬個名額，10月20日開放網路報名，迅速額滿，實體報名也很快就額滿。公所準備多項好禮，民眾走完全程可兌換市值250元的運動背包，還可參加摸彩活動。包括立委鄭運鵬、市議員李柏坊、陳治文、市府觀旅局長楊勝評、大溪區長陳嘉聰、前立委鄭寶清等均一同出席活動。

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