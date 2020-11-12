　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

沙鹿鬧區停車格「新增4倍」今動工　盧秀燕：後年中啟用繁榮地方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼盧秀燕主持沙鹿立體停車場動工，期待啟用後能繁榮地方。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持沙鹿立體停車場動工，期待啟用後能繁榮地方。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿車站周遭非常熱鬧，但停車位一位難求，只有一處停車場47個車位，台中市政府交通局爭取中央前瞻計畫補助，12日舉行地上7層、地下1層的立體停車場動工典禮，提供186個汽車位及92個機車格，市長盧秀燕表示，期盼2022年5月完工後，解決當地停車問題，帶動地方繁榮。

▲▼盧秀燕主持沙鹿立體停車場動工，期待啟用後能繁榮地方。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，沙鹿立體停車場不但提供汽機車車位，同時規劃綠帶及休憩停留區，總預算2億3000萬元，感謝副議長顏莉敏及前立委顏寬恒多年積極推動，也感謝中央挹注經費才能如期動工，她自己也終於實踐當初對沙鹿居民的競選承諾，可以放下心中的大石。

▲▼盧秀燕主持沙鹿立體停車場動工，期待啟用後能繁榮地方。（圖／台中市政府提供）

顏莉敏表示，她從擔任議員起就積極辦理會勘，並在議會多次提案，緊盯進度，如今歷任兩任市長，四任區長終於開工動土，施工期間會有些許不便，請民眾見諒，祝福工程一切順利。

顏寬恒表示，在他立委任內，已向交通部爭取1億838萬5千元的預算，以配合市政府的新建計畫，過去許多民眾反應，在沙鹿鬧區停車空間一位難求，民眾違停遭舉發的事件層出不窮，徒增民怨，期待在停車場落成後，能夠有效改善鄰近地區的停車問題。

交通局指出，沙鹿立體停車場位在沙田路、四平街新平巷口，設計理念結合人行廣場活動場域、都市景觀，並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等理念，打造智慧化、現代化、綠能環保的停車空間。

出席動工典禮者還有立委陳柏惟、交通部主任秘書黃荷婷、議長張清照、議員楊典忠、王立任、陳廷秀、交通局長葉昭甫、研考會主委吳皇昇等人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
中職年度MVP入圍者出爐！　名單竟沒有索沙
春水堂新菜沒熟「客人狂腹瀉」　業者道歉了
中油真的挖到石油了！　蘊藏9800桶
台大法律系學生陳屍宿舍　相驗結果出爐…遺書藏最後心願
雲林碗粿爸急喊：勿捐款！　要讓孩子知道「不能靠伸手活」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新化大坑侵入住宅竊案　新化警鎖定犯嫌策動到案

台日城市交流不因疫情停歇　台南市議員與日本靜岡縣議員視訊談合作

環保局長10日遭拔官　雲林縣府今大動作稽查大斗南地區工廠

沙鹿鬧區停車格「新增4倍」今動工　盧秀燕：後年中啟用繁榮地方

「大陳牌」少人會打了！源自江浙挖花牌　邊玩邊唱沒底子玩不來

三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭　張麗善：業者同意遷廠到專區

95歲老榮民資助遺孤　退輔會主委馮世寬致謝感佩：畢生積蓄助人

2020台南檢警聯繫會議　家暴案件增加值得重視

求學期間也能服役　新北常備兵役分階段軍事訓練申請至16日

台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎　2021年消防月曆發表吸睛

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

台南新化大坑侵入住宅竊案　新化警鎖定犯嫌策動到案

台日城市交流不因疫情停歇　台南市議員與日本靜岡縣議員視訊談合作

環保局長10日遭拔官　雲林縣府今大動作稽查大斗南地區工廠

沙鹿鬧區停車格「新增4倍」今動工　盧秀燕：後年中啟用繁榮地方

「大陳牌」少人會打了！源自江浙挖花牌　邊玩邊唱沒底子玩不來

三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭　張麗善：業者同意遷廠到專區

95歲老榮民資助遺孤　退輔會主委馮世寬致謝感佩：畢生積蓄助人

2020台南檢警聯繫會議　家暴案件增加值得重視

求學期間也能服役　新北常備兵役分階段軍事訓練申請至16日

台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎　2021年消防月曆發表吸睛

葉元之挺「板橋」冠軍牛肉麵：行政院亂栽贓低級無比！

陸稱「妥善安排」台人打疫苗　陸委會：政治宣傳、居心可議

冠軍牛肉麵店「零檢出」卻遭抹黑　網友灌爆政院臉書：丁怡銘下台

【廣編】Panasonic清淨型除濕機1機雙效　乾爽清新看得見

YouTube大當機！20億用戶崩潰哀號　成人網站「神嘲諷」秒賺2萬讚

UNIQLO「＋J」明天開賣必搶單品看這邊！精品級襯衫、毛衣千元入手

台南新化大坑侵入住宅竊案　新化警鎖定犯嫌策動到案

中職／最佳進步獎入圍　許基宏、李宗賢、鄭鈞仁分高下

他反「買房租房」強調被動收入！網提現實面給4字打臉

反賊一路逆襲變太后！氣質影后飆戲「孝恭孫皇后傳奇一生」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

地方熱門新聞

女情緒失控砍母親

鹿港吃辦桌　女怒：蚵仔煎沒加粉

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

即／高雄鳳山硫化氫外洩　現場緊急灑水

女掏240萬投資生技　行員神反應

黑松圖樣不能用？　雜貨店老闆判無罪

農會總幹事遴選候選人登記首日　雲林20席拚連任

熟女腹痛2個月體重掉　就醫才知罹膽管癌

百公斤男突心肌梗塞　電擊8次救回

審預算發言冗長被要求制止原住民議員飆罵！

要改名　全台小吃部貼出「頂讓」

嘉縣青農會長交接濃濃民國風

雲林西螺145縣道封閉25天　一張圖秒懂替代道路

桃園綠色生活節　機捷旁誠聖宮展開

更多熱門

相關新聞

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

臺中市長盧秀燕與在場嘉賓伸出手觸碰魔球，象徵2020臺中電競嘉年華將於12月18日正式開跑，盧秀燕也喊出口號，要將臺中打造成「酷城市」，全力發展酷運動、酷產業，而電競就是其中一項。

盧秀燕獅子頭造型跑行程　賴清德讚：很可愛

盧秀燕獅子頭造型跑行程　賴清德讚：很可愛

中職總冠軍賭輸...盧秀燕戴獅子頭跑行程　網友讚

中職總冠軍賭輸...盧秀燕戴獅子頭跑行程　網友讚

台中捷運12/19通車！盧秀燕：11/16起免費試乘1個月

台中捷運12/19通車！盧秀燕：11/16起免費試乘1個月

台中電競嘉年華12月登場　盧秀燕：打造酷城市

台中電競嘉年華12月登場　盧秀燕：打造酷城市

關鍵字：

盧秀燕顏寬恒顏莉敏沙鹿停車場

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

快訊／簡廷芮懷孕了！

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面