沙鹿鬧區停車格「新增4倍」今動工　盧秀燕：後年中啟用繁榮地方

▲▼盧秀燕主持沙鹿立體停車場動工，期待啟用後能繁榮地方。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿車站周遭非常熱鬧，但停車位一位難求，只有一處停車場47個車位，台中市政府交通局爭取中央前瞻計畫補助，12日舉行地上7層、地下1層的立體停車場動工典禮，提供186個汽車位及92個機車格，市長盧秀燕表示，期盼2022年5月完工後，解決當地停車問題，帶動地方繁榮。

盧秀燕表示，沙鹿立體停車場不但提供汽機車車位，同時規劃綠帶及休憩停留區，總預算2億3000萬元，感謝副議長顏莉敏及前立委顏寬恒多年積極推動，也感謝中央挹注經費才能如期動工，她自己也終於實踐當初對沙鹿居民的競選承諾，可以放下心中的大石。

顏莉敏表示，她從擔任議員起就積極辦理會勘，並在議會多次提案，緊盯進度，如今歷任兩任市長，四任區長終於開工動土，施工期間會有些許不便，請民眾見諒，祝福工程一切順利。

顏寬恒表示，在他立委任內，已向交通部爭取1億838萬5千元的預算，以配合市政府的新建計畫，過去許多民眾反應，在沙鹿鬧區停車空間一位難求，民眾違停遭舉發的事件層出不窮，徒增民怨，期待在停車場落成後，能夠有效改善鄰近地區的停車問題。

交通局指出，沙鹿立體停車場位在沙田路、四平街新平巷口，設計理念結合人行廣場活動場域、都市景觀，並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等理念，打造智慧化、現代化、綠能環保的停車空間。

出席動工典禮者還有立委陳柏惟、交通部主任秘書黃荷婷、議長張清照、議員楊典忠、王立任、陳廷秀、交通局長葉昭甫、研考會主委吳皇昇等人。

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