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臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

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▲2020臺中電競嘉年華將於12月18日開始連戰3天，臺中市長盧秀燕與活動代言人「跨欄王子」陳傑、活動大使「亞洲統神」張嘉航邀全民一起參加，體驗電競世界的魅力。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／台中報導

臺中市長盧秀燕與在場嘉賓伸出手觸碰魔球，象徵2020臺中電競嘉年華將於12月18日正式開跑，盧秀燕也喊出口號，要將臺中打造成「酷城市」，全力發展酷運動、酷產業，而電競就是其中一項。

▲▼臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲臺中市長盧秀燕與現場嘉賓手碰魔球，象徵2020臺中電競嘉年華將於12月18日開跑。（圖／記者陳家豪攝）

臺中市長盧秀燕表示，「臺中市我們致力發展電競產業、電競活動，從去年上任以來，在我們議會的支持下，我們動用了第二預備金，舉辦電競嘉年華，今年則是正式編入預算，可以看得出來我們要發展電競活動、電競產業的決心，歡迎大家一起到臺中」。

▲▼台中電競嘉年華下月登場，盧秀燕表示，將打造酷城市、培育在地人才。（圖／記者鄧木卿攝）

▲臺中市長盧秀燕與活動代言人「跨欄王子」陳傑。（圖／記者鄧木卿攝）

活動代言人「跨欄王子」陳傑說：「很開心市政府邀請我擔任代言人，我自己私底下很喜歡玩電動遊戲，曾經去過現場看一次比賽，我覺得選手們腦中的臨場反應非常重要，跟我們在比賽場上是一樣的，你必須非常專注，不能有任何一點誤差，我們同樣秉持著運動家精神，全力以赴、堅持到底」。

▲▼臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加 。（圖／記者陳家豪攝）

▲2020臺中電競嘉年華活動代言人「跨欄王子」陳傑。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加 。（圖／記者陳家豪攝）

▲盧秀燕戴起HTC的VR頭戴顯示器，體驗VR虛擬射擊遊戲。（圖／記者陳家豪攝）

盧秀燕與陳傑也現場戴起HTC的VR頭戴顯示器，舉起手，對著目標物射擊，體驗最受歡迎的VR虛擬射擊遊戲。臺中市政府運動局長李昱叡說：「市長對於臺中青少年參與電競運動的期待非常高，我想盧秀燕市長打造臺中酷城市、酷運動，運動局這裡會把一些過往的活動推陳出新，讓民眾可以體驗。我們希望可以到大專院校與高中，邀請大家一起參與電子競技運動」。

▲▼臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加 。（圖／記者陳家豪攝）

▲臺中市政府運動局長李昱叡（左）與活動代言人陳傑（右）。（圖／記者陳家豪攝）

2020臺中電競嘉年華將於12月18日至20日在僑光科技大學盛大登場，現場除了有精采賽事，還有網紅同樂會等多元活動，邀請民眾一起來到「酷城市」，感受臺中的電競魅力。

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