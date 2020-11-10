中職總冠軍賭輸...盧秀燕戴獅子頭跑行程　網友狂讚太萌推爆

▲▼盧秀燕履約戴獅子頭主持會議並頒獎，獲得網友狂讚推爆。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕10日頭戴棕色毛茸茸爆炸獅子頭參加市政會議，帽緣還有一對耳朵十分可愛，盧表示，為了兌現與副總統賴清德中職總冠軍打賭的承諾，既然打賭輸了就要履行承諾，說到做到，「雖然很糗、有點尷尬，但今天會戴上獅子頭跑一天行程」，網友也大推狂讚。

職棒總冠軍賽上周落幕，市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，並打賭中信兄弟獲勝，請賴副總統來台中幫忙行銷農特產，統一獅獲勝，她就戴爆炸獅子頭跑一天行程，最終由統一獅奪得總冠軍。

盧秀燕上午兌現承諾，身穿中信兄弟球衣、頭戴爆炸獅子頭現身市政會議，交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋、運動局長李昱叡也分別戴上獅子頭套、黑色爆炸頭及七彩繽紛爆炸頭陪同，吸引全場目光，現場一陣大笑。

盧指著自己身上的中信兄弟球衣說，雖然她頭戴獅子頭套，但心裡還是屬於中信兄弟，還好今天天氣涼，要不然戴頭套真的很熱，演藝人員真是辛苦了，她也感謝同仁蒐集各種道具頭套，局長們怕她落單，情義相挺，跟著犧牲色相戴頭套出場。

盧強調，不管是中信兄弟、統一獅或其他隊伍，都盡全力打出最精采的比賽，讓國人在疫情期間享受棒球運動，賭注其實是希望更多人關心職棒，她個人犧牲一點沒關係，有成功推廣職棒、行銷台中及台南最重要。

至於是怎麼找到這頂頭套？新聞局長黃國瑋表示，盧市長願賭服輸，說到做到，賽事結果出爐後，同仁們找頭套讓盧市長選擇，其實盧市長試過很多頂，但獅子頭看起來最適合她，而且與先前承諾的爆炸獅子頭不謀而合，希望在嚴肅的市政會議中，多點詼諧、樂趣、輕鬆的氛圍。

盧秀燕頭戴獅子頭主持市政會議的畫面直播後，不少網友留言狂按讚，「變萌了」、「這獅頭可以，不是隨便百元商品湊數」、「蠻可愛」、「推個說到做到」、「還不錯，給推」、「球衣還穿著，不會有輸球就不理的感覺」等，反應相當熱烈。

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