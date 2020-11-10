台中捷運12/19正式通車！盧秀燕：11/16起全民免費試乘1個月

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線已於11月6日獲交通部核准營運，台中市長盧秀燕10日主持市政會議前宣布，將從11月16日至12月15日展開試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，歡迎全民來試乘體驗，正式通車則訂在12月19日。

▲捷運12/19日正式通車，盧秀燕表示，11/16起1個月開放全民免費搭乘。（圖／記者鄧木卿攝）

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盧秀燕說明，「試營運及免費體驗」為期1個月，11月16日至12月6日每天7點至晚間8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至晚間12點開放試乘，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

台中捷運公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，中捷公司也呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

交通局表示，市府也正同步籌備通車典禮，預計年底前正式營運，初步規劃每日營運時間為6時至24時，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘。

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