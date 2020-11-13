台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相：低成就會自我懷疑

▲台灣大學。（圖／記者張一中攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

國立台灣大學這週正值期中考，卻接連在5天內發生3學生輕生憾事。有人不解的問，「唸到台大了怎麼會這樣」；甚至有人指出，台大生是「踏著屍體上去的」。一名台大生PO文分享自己的心路歷程，坦言「台大生在處理心理方面的能力，不會比一般人好多少」，只希望這世界能多點關懷。

一名台大大四學生在PTT發文表示，其實台大每年都有這種消息，只是不見得會上新聞，他自己讀到快畢業了，到現在看到這些消息已有點痲痹，但日子還是要過，並慶幸自己的心理狀態承受得住。

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原PO表示，有網友問說「唸到台大了怎麼會這樣」，但「這些人大都是以前在學業上（考試）幾乎沒有受到挫折的人，而第一次面對到這樣的壓力，又沒有家人在身邊，或是根本沒有人可以說的，壓力過大就炸鍋了。」

他緊接著分享自己求學的心路歷程，指自己在台大算是「低成就族群」，沒有雙修、轉系、輔系，學業成績甚至落在50%左右，因此經常自我懷疑「當年都能進台大了，為什麼自己會做不好」，或是失去了自己的目標在原地打轉。

後來在即將退休的老教授相助下，他才重新找到人生的目標，和喜愛的領域，並試著把之前零散的所學發揮出來。然而對於無處發洩、甚至還有更多不為人知的煩惱的同學而言，離開這世界可能是最好的解脫。

原PO進一步補充說，台大設有「心輔中心」，不過從交流板上得知，預約一次大都要等2至3週時間，而這段期間又剛好遇上期中考週，再加上天氣逐漸轉涼，導致輔導人力嚴重不足，而自己並不期待校園自殺事件能完全消失，「但希望各位能了解，讀到台大的學生在處理心理方面的能力，不會比一般人好多少，如果能的話，關懷一下身邊的朋友，替他們解解憂。」

▲台大在期中考週接連在5天內發生3學生輕生憾事。（圖／資料照）

有鄉民留言說，「所以說你是踏著屍體上去的，好好成為人吧，看後面的屍體」。對此，原PO也回應「是的，我是剛好在這個制度下受到適當的幫助上來的，不敢說會多有用，但至少我會對得起我自己，後來想通後我從來不為自己的選擇感到後悔，因為這是我當下判斷我最好的選擇。」

其他鄉民也表示，「確實，會讀書不等於心理抗壓能力強大 加油」、「沒事兒 出社會後關卡更多唷」、「在校生推推 多抱抱身邊朋友吧」、「今年不行明年再來就好，人生不差那一兩年」、「一堆人只想考高分上台大 結果根本不知道自己上台大是為了什麼 才會變這樣吧 教育的鍋」、「並不是頂大才有這些壓力，根源是對自我的期許，只是頂大發生這種事比較容易得到關注。」

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