獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝！社會局起底「低收家庭」說話了

▲中壢短褲妹高中老師回憶起求學時的她，表示當時她個性比較屬於獨來獨往的，不常與同學接觸（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／綜合報導

24歲清秀短褲妹在中壢街頭行乞引發各界關切，她向《ETtoday新聞雲》記者表示家裡是低收入戶，高中休學是因為學費太貴。記者親自致電到她就讀的私立高中詢問，老師表示她在求學過程個性比較獨來獨往，且時常跟不上課業進度，因此父親在她高二時為她辦休學。社會局介入調查也表示，她家目前沒有低收身分，2位弟弟都有工作，只剩1位弟弟在就學；父母也都還有在工作，所以不符合低收資格。

記者親自致電於沈女就讀的私立高中，老師一開始表示對她沒什麼太多印象，因為她高二就休學了，唯一的印象只有「上課時常沒有帶用具」、「和同學沒什麼互動」個性比較獨來獨來，後來課業實在跟不上進度，父親就為她辦休學。

老師也表示，沈女就讀時並沒有申請「就學貸款」，且學費只要有符合家庭年所得總額為148萬以下者，就可以補助，就沈女就讀的時尚造型科學費約3萬多元左右；但家裡所得是148萬以下即可補助2萬多，等於學費只需要1萬多元左右。

社會局也向記者回應，單位社工從去年底就已經接到沈女這件案子，她確實有3個弟弟，只是2個弟弟已經有工作，只剩下1個弟弟在就學；父母則都有在工作，或許在沈女小時候家裡可能真的是收入不好，只是依照目前狀況，是不符合沈女提到家裡現在是低收入戶這件事。社工也表示多次與沈父溝通，但沈父態度也是迫於無奈，甚至連幫女兒付了房租，都不知道女兒到底真正是住在哪，真的不知道該怎麼讓女兒回家。

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