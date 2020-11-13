台大3天2生輕生！管中閔發全校公開信坦言「努力顯然還不夠」

▲台灣大學近期發生多起學生輕生憾事。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣大學正值期中考週，卻發生3天內2名學生輕生的憾事。事發至今校長管中閔終於在今（13日）稍早發信給全校師生，信中坦言，「預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助，雖然學校一直努力在做，但這些努力顯然還不夠」，也強調，未來更要緊密相依，「我們都是一家人」。

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▲管中閔發給全校的信。（圖／讀者提供，點圖可放大）

《校長給全校的信》全文如下：

各位親愛的臺大人，

這個星期，我們失去了兩位我們親愛的同學，相信大家和我一樣，感到深刻的沉痛與不捨。即使學校已經採取各種途徑協助師生和同仁，我們還是很痛心未能及時避免這次的憾事。

悲痛之餘，我們一定要積極面對，防止未來再發生類似事情，對於大家共同關心的許多重要問題，包括預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助，雖然學校一直努力在做，但這些努力顯然還不夠。12日中午學校邀請所有學術行政主管一起討論，請各系所主管協助轉達所有導師，儘速與所有導生聯繫，多了解同學的身心狀況，以提供必要的協助。我也誠懇的呼籲所有同學，如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。

此時此刻，我們更要緊密相依。我們都是一家人，只要大家覺得有需要，學校隨時在你們身邊，準備提供你們所需要的協助。珍愛自己，關懷同學，讓我們一起搖手度過難關。

校長管中閔 謹上

