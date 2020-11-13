5天3起！校長剛發完關懷信....台大又傳學生墜樓　校方回應了

▲台灣大學5天內發生3起學生事故。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近日接連發生2起學生輕生事件。不料，今（13日）下午再度傳出第3起案件，有學生疑似從社科院大樓墜落。台大校方證實，該生目前已送醫急救，全力搶救中，並已聯絡家長前往醫院，校方也全力配合警方調查及處理中。

台灣大學9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而剛剛再驚傳有1名學生疑似從大樓墜落，目前肢體多處骨折，意識不清送往醫搶救。

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校長管中閔今日稍早才發信給全校師生表示，「如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。」沒想到仍傳出憾事。台大表示，今天下午，本校社科院圖書館旁有學生墜樓事件發生，目前已送醫急救，全力搶救中，並已聯絡家長前往醫院。校方正全力配合警方調查及處理中，「謝謝各位媒體朋友的關心，為避免模仿效應，請大家多多協助。」

《校長給全校的信》全文如下：

各位親愛的臺大人，

這個星期，我們失去了兩位我們親愛的同學，相信大家和我一樣，感到深刻的沉痛與不捨。即使學校已經採取各種途徑協助師生和同仁，我們還是很痛心未能及時避免這次的憾事。

悲痛之餘，我們一定要積極面對，防止未來再發生類似事情，對於大家共同關心的許多重要問題，包括預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助，雖然學校一直努力在做，但這些努力顯然還不夠。12日中午學校邀請所有學術行政主管一起討論，請各系所主管協助轉達所有導師，儘速與所有導生聯繫，多了解同學的身心狀況，以提供必要的協助。我也誠懇的呼籲所有同學，如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。

此時此刻，我們更要緊密相依。我們都是一家人，只要大家覺得有需要，學校隨時在你們身邊，準備提供你們所需要的協助。珍愛自己，關懷同學，讓我們一起攜手度過難關。

校長管中閔 謹上

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