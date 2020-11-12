半夜遭友人持鐮刀砍背　倒地又被剪刀插胸！外傭驚嚇錄影成鐵證

▲新北一名男子帶著遭通緝女友借住朋友家，沒想到半夜竟遭友人持鐮刀砍，友人依殺未遂判5年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

蔡男與高男為朋友，高男帶著遭通緝女友借住蔡男新北的家，也與蔡父及印尼籍看護一同居住。不料有天半夜蔡男因為知道高男女友是通緝犯，稱「警察找上門」，要她躲進衣櫥，再持鐮刀狠狠往高男背上砍，高男嚇壞抵抗，他又拿出剪刀插右胸，導致高男血流滿地，一旁印傭及女友嚇壞趕緊報警。法官認為他預備好犯案，依殺人未遂判蔡男5年6個月。

判決指出，蔡男與高男為朋友，高從2019年10月起帶著女友小美（化名）一起借住在蔡男家，同住的還有蔡父及印尼籍外傭。12月30日晚間10時許，蔡男竟騙遭通緝的小美「警察找上門」趕快躲起來，小美趕緊躲到衣櫥裡，高男則是睡眼惺忪起床坐於房內電腦桌前，沒多久，蔡男將衣櫥打開叫小美出來聊天，小美走到廚房。

沒想到蔡男拿膠帶將鐮刀纏繞於右手掌上，再把剪刀放在褲子左後方口袋中，走進高男房間。趁著他毫無防備時，將鐮刀揮砍高男背部，高男為了反抗抓住蔡男持鐮刀的右手，雙方因而發生拉扯扭打至房門外時，蔡男將口袋的剪刀拿出來插向高男右胸。

新北地院審理時，遭砍的高男表示，當他坐到房間時，蔡男無緣無故就持鐮刀往他背砍，2人一路扭打到門外；蔡男竟拿剪刀插入他右胸口；印傭聽到吵鬧聲音出來查看，見狀嚇壞但也趕緊錄影，這時剪刀已經從高男胸口拔出來。

蔡男一度辯稱，他會砍高男是因為高男逼迫小美去賣淫，他氣不過才會做這樣的事情；甚至強調他與高男沒有仇，沒有要殺他的意思。

法官勘驗證人印傭、高男女友證詞與印傭所持手機所拍攝的案發現場錄影，認為蔡男殺人的行為是持續侵害，且具有階段上的整體性，兩者有補充或吸收關係，故依殺人未遂判處5年6個月。

・檸檬黃或礦藍色，絕美優雅

・少油好健康、不沾好清洗

・平均一鍋一蓋不到500元，CP值爆高

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝！社會局起底「低收家庭」說話了

伯大尼家園前院長涉侵占公款 「A錢全都認」低姿態表示歉意