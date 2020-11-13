「台大18老師」關懷學生團范雲在列　學生暖哭：謝謝老師接住我們

▲台大5天發生3起輕生憾事，讓18位老師自動組團關懷學生。（圖／記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

國立台灣大學在期中考周5天內發生3起學生輕生憾事，引發各界關注「唸到台大了怎麼會這樣」。台大社會的18位老師主動周末加班，發起關懷學生行動，包括過去在台大社會系任教的民進黨立委范雲，也在關懷老師的名單之中，藝人焦糖哥哥陳家行，也在該則PO文中留言達關心。

台大社會在臉書PO文表示，「我們是系上的18位老師，想跟同學一起成立互挺團。在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，我們知道你們很多人已經在這樣做了。我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。如果大家有需要聊聊什麼的，或有什麼需要協助的地方，生活或課業需要喘息的，都請寫信來或FB私訊，我們都非常歡迎。除了個別老師相約之外，系館三樓的319室也會有老師進駐，歡迎大家直接走進來聊（請見下方時間表，會陸續增列）。」

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▲民進黨立委范雲也在關懷老師的行列。（圖／記者林敬旻攝）



PO文說，「週末到了，也請盡量吃飽睡好多運動、結伴看展、支持一下國片。心輔中心建議，有些網路討論區未能自制，請大家盡量下線（真的，還不如來約老師見面聊天）。有些老師也很樂意跟你一起跑步、爬山，聊聊《鬼滅之刃》之類的。系上有急難救助金的資源可以申請，有關心輔資源如果需要商量，也可以跟我們或系辦聯繫。」

PO最後強調，「總之，作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長。我們看到同學寫了一句話，十分有感，這裡匿名引用：『大家一起的話，或許就可以比較勇敢了。』真的，讓我們一起努力、彼此陪伴。」

▲焦糖哥哥也在台大社會系的該則po文留言。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）



藝人焦糖哥哥陳家行也在留言中表示，「如果同學不嫌棄可以來我餐廳吃飯，牛肉豬肉都是檢驗合格的，也有素食。也能找我聊天希望大家都平安（打擾了）」。不過留言PO出不久後，又遭到刪除。

學生在PO文下方回表示，「好溫暖的老師們」、「老師們好暖」、「噴淚！謝謝老師們！」、「有點想哭，老師們身上都有很重的升等授課壓力，但謝謝你們排除一切想先接住大家」、「溫暖到讓我這不是台大的人都想哭」。



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