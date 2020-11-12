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又一個？環團爆：蘇貞昌上任快2年沒開過「非核家園會議」

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▲▼政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

秋鬥遊行將於11月22日登場，今年聚焦反萊豬議題，預料將會是今年最大的民間運動。秋鬥環保大隊12日召開記者會，台東環保聯盟李偉俊表示，屆時將響應總統蔡英文所說，向政府拍桌爭取環保；環保聯盟秘書長許主峯更加碼爆料，原本應該每2個月開一次的非核家園會議、永續發展委員會，行政院長蘇貞昌上任到現在快2年，一次都沒開過。

李偉俊表示，環保團體要上街秋鬥對政府拍桌，從北到南，連花東後山的環境都面臨各種開發壓力的危機。今年環保三大訴求要淨零碳排、零廢棄全循環、零污染顧健康，同時也呼應食安要健康，環境也要健康，開放萊劑進入食物鏈循環同樣也會造成台灣的環境汙染。

許主峯則說，非核家園推動小組原本應該每2個月開一次，結果至今已經19個月沒開，行政院永續會也是每2個月要開一次，蘇貞昌上任以來從沒開過，是太忙、忘記，「還是根本迴避永續發展？」

搶救大潭藻礁行動聯盟的潘忠政則特別點名總統蔡英文和桃園市長鄭文燦，對待藻礁不能雙重標準，選前說要永存保護，選後卻是開發優先，目前大潭藻礁卻正遭遇中油公司觀塘三接開發案海上工程的無情肆虐，在此也懇切地邀請蔡總統和鄭市長出席1122秋鬥，加入秋鬥環保大隊一起為藻礁發聲。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英表示，高屏的嚴重空氣污染證明民進黨也是重北輕南，高屏人永遠被當作三等公民，總統和行政院長都說自己是屏東人，上台後卻不顧百姓生命健康，依舊放任工業汙染耗能吞蝕南部環境。而高雄市長陳其邁也是上任後神隱，像現在空汙季到了，還是讓學童在戶外吸髒空氣，拿不出改善的具體辦法。

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