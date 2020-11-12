政院加發三倍券拚經濟　1.3萬名「外國人也可領」

▲三倍券（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院12日拍板新增發放對象，凡持有永久居留證者及外交官員證者，從16日起皆可領取三倍券，預計1.3萬人受惠。對此，行政院長蘇貞昌在院會裁示，經濟部立即修訂發放辦法、內政部確認可領取名單；經濟部次長林全能補充，新增對在台人士發放三倍券的措施以既有預算支應，目前領取的紙本券還有剩餘，可以充分支應。

行政院12日召開例行院會。會中蘇貞昌裁示，三倍券推出迄今已有超過2297萬人約97%的國人領用，從連續幾週的院會報告案中，我們都可以看到，三倍券成功帶動各項內需消費，確實達成當初設定的「好領、好用、好刺激」的效果。

「除了這三好，我們還有一個『最溫暖』。」蘇貞昌說，也就是全國2300萬國民，從剛出生的嬰兒到高齡長者，皆可領取，15萬名有居留權的配偶也能領取，中低收入戶、弱勢者，政府還直接將1千元匯入戶頭，讓他們可以直接拿這1千元去兌領3千元的3倍券進行消費。

蘇貞昌表示，2週前國發會主委龔明鑫在院會提議是否對在台外籍人士發放三倍券，經秘書長多次邀集相關部會研商後確認可行，將持有「有效永久居留證者」及「外交官員證者」，約13000位，這些在台的外籍人士，不乏對台灣有深厚感情、認同台灣、有特殊貢獻者，或是在台外交使節、長期無私服務台灣人民的神職人員，我們把他們增列為三倍券的領取對象，並自11月16日起開始領取。

「我們在感恩節、聖誕節前夕，政府以此表達對他們的感謝，也邀請他們共同來參與今年最重要的刺激消費政策。」蘇貞昌說，希望在台外籍人士一方面能領到這份設計精美的小禮物，一方面也共襄盛舉、帶動消費，這也是展現台灣是一個充滿濃厚人情味，溫暖而友善國家。

蘇貞昌表示，後續請經濟部立即修訂3倍券發放辦法，請內政部確認所增加之可領取名單，相關發放、領用的程序，也都請相關部會、中華郵政公司全力配合，務必讓這項美意能夠做到最好。

經濟部次長林全能補充，新增對在台人士發放三倍券的措施以既有預算支應，目前領取的紙本券還有剩餘，可以充分支應。至於經濟效應部分，就目前掌握到的數位三倍券使用上，大概產生將近2倍的效益，三倍券應會創造1000億以上的總體經濟效益。