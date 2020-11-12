錢櫃奪命火催生《消防設備人員法》　 設備師擅自執業最高罰百萬

▲林森錢櫃大火。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者蕭羽耘／台北報導

錢櫃大火奪6命燒出消防安全問題，但《消防設備人員法》草案卻卡關25年。行政院12日拍板，除將消防設備人員的管理，提升至法律位階外，草案也明定消防設備師、士應具有2年以上消防實務經驗，經登記、領有執照及加入公會後，使得執業，若擅自執業，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

近年重大火災工安事件頻傳，政府雖開始關注消防設備師、士國家考試問題，但因通過國考人數不多，只開放建築師等部分「暫行人員」在講習後取得執業許可。

錢櫃大火一案後，這次修法則是明文規定相關人員要有實務經驗並得證照才得執業。內政部表示，消防安全設備設計及其性能維護良否，是建築物消防安全重要的一環，現行是依《消防法》第7條第4項規定訂定發布《消防設備師及消防設備士管理辦法》，據以管理消防設備人員及暫行從事消防安全設備設計、監造、裝置及檢修人員。

內政部認為，消防設備人員的執業、業務、責任、公會組設與罰則等事項，涉及人民權益與人員管理事宜，仍須訂定專法予以規範。

內政部說，這次行政院通過的《消防設備人員法》草案，主要是規範消防設備師及消防設備士相關之執業、業務及責任、公會組設與罰則等事項。

據了解，草案明定消防設備人員執業方式多元，包括單獨設立或組織聯合事務所、設立或受聘於公司等專業機構、受聘於工程技術顧問公司、受聘於應檢修的場所等，均可執業。

此外，草案也明定，消防設備師、士應具有2年以上消防實務經驗，向地方主管機關申請登記，並領有執業執照，使得執業；若未領有消防設備師、士證書，擅自執業者，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。若經限令停止行為仍不停止者，並得按次處罰。

內政部說明，消防設備人員領得執業執照後，也須加入該管直轄市、縣（市）消防設備師公會或消防設備士公會，才能執行業務，而執業的區域，則可及於全國，無須依執業區域分別加入一個以上公會。

內政部也補充，目前領有消防設備人員證書即可執行業務，無需申請執業執照，草案也規定，在新法施行前已領有消防設備人員證書者，應於2年內依規定取得執業執照，始得執業。