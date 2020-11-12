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快訊／政院拍板擴大發放三倍券　11/16起持這2證外國人可領取

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▲振興三倍券。（資料照／記者劉維榛攝）

▲振興三倍券。（資料照／記者劉維榛攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到新冠肺炎影響，行政院自7月15日發放振興三倍券至11月10日，已近2300萬人領用。行政院12日拍板新增發放對象，凡持有永久居留證者及外交官員證者，從16日起皆可領取三倍券，預計1.3萬人受惠。

行政院指出，持有效永久居留證者，為連續在台居住滿5年、或具有特殊貢獻人士、或屬高端專業人才、或為無私奉獻服務台灣人民的神職人員等，對台灣對這塊土地有深厚的感情及認同感；持外交官員證者，則是考量台灣外交處境艱難，為讓三倍券「溫暖」的原則，擴及在台的外交使節等，感受台灣的溫暖及人情，加深對台的認同感及增進外交情誼。

行政院規定，自11月16日起，持永久居留權者，可持健保卡或永久居留證，並攜帶1000元至郵局領取，亦或者可選擇綁定數位三倍券；而持外交官員證者，將由外交部統一協助發放。至於使用期限則一樣至12月31日止，預計1.3萬人受惠。

另外，行政院也表示，三倍券自7月15日發放至11月10日，已2297萬人、較近97％的國人同胞都已領用。且9月零售業、餐飲業營業額均連續創下歷年同月新高，顯見三倍券確實有刺激消費，成果快又有效，使台灣成為亞洲四小龍今年唯一經濟正成長的國家。

▼11/16起持永久居留證或外交官員證的外國人可領取三倍券。（圖／行政院提供）

▼11/16起持永久居留證或外交官員證的外國人可領取三倍券。（圖／行政院提供）

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