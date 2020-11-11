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桃園青年局「幸福太陽」公益活動　首推「暖心友愛共遊」

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▲桃園青年局「幸福太陽」公益活動，首推「暖心友愛共遊」。（圖／青年局提供）

▲桃園青年局「幸福太陽」公益活動，首推「暖心友愛共遊」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青年局推出「幸福太陽計劃」公益系列活動，首波推出「暖心陽光友愛共遊」活動，11日於桃園青年體驗學習園區開跑第一棒，讓職人與身障天使互助，免費參與補身又補心的活動，邀請在百工百業中拚搏努力的上班族職人與桃園2個社福單位，進行免費二天互助共遊。

▲桃園青年局「幸福太陽」公益活動，首推「暖心友愛共遊」。（圖／青年局提供）

▲桃園青年局「幸福太陽」公益活動，首推「暖心友愛共遊」。（圖／青年局提供）

青年局表示，本次共遊活動，有近20家不同企業及寶貝夢想起飛工作坊龜山站的勇寶貝們與安康啟智教養院的院生們百人參與，體驗活動特別請到園區資深專業講師，量身打造企業與公益團體相互交流課程，依照身障天使的情況設計不同設施體驗，還包括如暖心彩虹傘團康活動、並在活動最後舉行暖心交流茶會，在輕食陪伴下分享兩天的共遊心得。

青年局希望號召不同的企業共襄盛舉持續進行，第二棒將由「SY上暘光學」接棒，贊助公益、社福團體於園區進行體驗，讓愛永續經營。桃園青年體驗學習園區座落於新屋區永安漁港旁，目前已是北台灣最大的冒險體驗園區。園區設置約高達60項均經美國ACCT認證的高低空及自我確保挑戰設施，從去年開園至今年目前為止，已經陪伴超過500位病友、特教學生、弱勢群體、偏鄉學子，透過體驗園區設施，激發被忽視的潛能。

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