桃園誠聖宮春節辦「擲筊過五關」　除夕至元宵拚轎車機車大獎

▲桃園市蘆竹誠聖宮除夕起至元宵節舉辦趣味的「擲筊過五關」公益活動。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接鼠年到來，桃園市蘆竹區誠聖宮從除夕晚上開始到元宵節舉辦「擲筊過五關」公益活動，誠聖宮主委劉勝全指出，除夕晚間9時45分由市長鄭文燦發放發財金，同時開放信眾參加擲筊比賽，若能連續擲出15個聖筊可獲頭獎轎車一輛、12個聖筊也可獲得機車大獎，名額則不限，只要信眾有運氣大獎不怕信眾來拿。

▲桃園市蘆竹誠聖宮除夕起至元宵節舉辦趣味的「擲筊過五關」公益活動，妙方展示擲筊過程。（圖／記者沈繼昌攝）

位於蘆竹區坑果路上的誠聖宮最早系清朝康熙年間，徐姓祖先自福建省來台恭請關聖帝君隨身保佑平安，定居坑口村，祈求維護地方安寧，將關聖帝君安奉自宅供村民膜拜帝君護土祐民，後成立帝君會，於每年正月13帝君誕辰舉行神尊過火、演戲等活動，後由首徐阿坤發起，徐姓十二房捐地蓋廟，遂於1969年動工、1974完工，命名為誠聖宮。

▲桃園市蘆竹誠聖宮春節期間擲筊活動轎車與機車等大獎實體獎品。（圖／記者沈繼昌攝）

誠聖宮主委劉勝全表示，為迎接鼠年，廟方舉辦「擲筊過五關」公益活動，凡參加信眾需至櫃檯繳交1千元公益金可獲祈福聖筊券，連續擲出3個（第一關）聖筊可獲發財金與福壽龜一個、6個聖筊（第二關）可獲招財金錢龜、9個聖筊（第三關）可獲黃金鼠、12個聖筊（第四關）可獲機車、15個聖筊（第五關）可獲豐田Ｖｉｏｓ轎車，名額則不限，若未送出大獎，活動結束將把結餘款作為廟方慈善基金。

除了擲筊過五關公益活動外，廟方還展示重達2020台斤的平安祈龜一座，另還在正月13日關聖帝君誕辰當天舉辦飛鑾過火儀式，以及除夕至元宵期間舉辦藝閣、公仔展覽，展現民間傳統工藝手藝，歡迎信眾參與，一同迎接鼠年到來。

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