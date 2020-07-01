廚餘變黑金超Easy　讓您再也不用追垃圾車丟廚餘

▲環意公司研發的「RE Green 居家製肥機」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

DIY讓廚餘變黑金超Easy，讓您再也不用追垃圾車、丟廚餘。桃園市青年局青創指揮部輔導團隊，發表環意公司研發的「RE Green 居家製肥機」，讓人人都能在家輕鬆把廚餘變有機肥料，進而用於種植有機健康綠色植栽，達到資源循環，打造綠色健康快樂的生活。

▲▼環意公司研發的「RE Green 居家製肥機」。（圖／青年局提供）

成立於2018年環意公司，由曾鈺婷與陳世成兩名共同創辦人創辦經營。陳世成有12年的產品研發經歷，曾鈺婷有11年的環境工程經歷並取得許多相關領域的專業證照，在看到社會的議題和地球環境日益嚴重，所以希望能以所學專業與經歷來為社會做貢獻，公司朝B型企業與社會企業方向實踐，期望可以帶動對環境友善的生活態度。

青年局指出，環意公司開發的「RE Green 居家製肥機」與專利酵素包，主打只要簡單三步驟，就能在家把剩餘食物有效利用，傳統堆肥需花費較長時間且過程中還會有惡臭與蟲的問題，RE Green居家製肥機只要四周即可生成有機肥，且生成期間無異味、無小蟲，團隊歷經一年的不斷實驗，不僅能將生廚餘轉變成極富營養的黑金土，產品設計也主打環保不插電且能全回收，而團隊所研發的酵素包，不論生熟廚餘都可以分解，現階段先推廣生廚餘，期望未來能擴大資源永續利用，為全球環境盡一分力。

青年局表示，環意團隊進駐青創指揮部期間，積極參與輔導培育、參展曝光，青創指揮部並協助開辦累積超過500人次參加的環保講座及體驗課程，未來更將持續輔導團隊申請補助資金，媒合募資所需國內外行銷媒體資源及異業產業合作通路，推廣環境永續發展，使全球共創綠色生活。

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