第4屆「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬元

▲第4屆「桃青之星」報名開跑。（圖／資料照青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府青年局主辦、邁入第4屆的「桃青之星」選拔賽，今年獎金突破前三屆新高，總獎金高達「25萬元」，即日起至3月2日，歡迎才藝青年踴躍報名，凡是年齡介於15-35歲設籍於桃園或在桃園就學的青年、不限男女、不限才藝種類，皆可以個人身分或8人以下團體組隊報名參加。

▲第4屆「桃青之星」報名開跑。（圖／青年局提供）

青年局指出，「桃青之星」每屆報名人數都不斷地向上成長，去年已有超過200組優秀青年報名參加，其中歌唱、舞蹈、彈唱、熱音等佔多數比例，但去年明顯出現許多特殊才藝青年達人報名參加，如扯鈴、花式沙包、民俗舞蹈、B-BOX…等。由此可見青年才藝多元發展且皆獨具特色，吸引眾人目光。

▲「桃青之星」每屆報名人數不斷地向上成長。（圖／資料照青年局提供）

「桃青之星」的徵選對才藝類別並無設限，不論是音樂、舞蹈或是各項才藝達人皆歡迎前來參賽，去年桃青之星便由花式調酒選手技冠群雄，贏得總冠軍及人氣大賞，更讓「桃青之星」有別於其他選拔活動。

尤其是，今年的桃青之星選拔賽再提升獎金，總獎金高達25萬元！從第一名5萬元、第二名4萬元、第三名3萬元到入圍決賽的前20強選手都可獲得獎金鼓勵，經過決選才藝受到肯定的前10強優秀選手，還有機會獲得至少30場公開演出媒合機會及宣傳推廣。

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