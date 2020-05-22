向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉辦線上公益音樂會

▲寶吉祥集團宣布5/26於國家音樂廳舉辦線上公益音樂會。左起依序為寶吉祥藝術中心經理顏麒生、寶吉祥馮明珠文史研究院院長馮明珠、寶吉祥交響樂團團長林玉凰、樂團指揮柯宇芳、樂團首席賴尚菁。（圖／寶吉祥交響樂團提供）

生活中心／綜合報導

台灣防疫成績亮眼，獲得國際讚揚，防疫人員功不可沒。寶吉祥集團為向所有辛勞付出的防疫人員致敬，以及善盡企業社會責任，22日召開記者會，宣布5/26晚間7時30分於國家表演藝術中心（國家音樂廳）舉辦「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ---寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，全程配合政府防疫政策，採取線上直播方式進行，並於緯來育樂台（71台）及網路平台歡樂看Fain TV同步播放，希望能帶給社會正面的能量！

記者會在寶吉祥交響樂團成員演奏下拉開序幕，隨後由分別致詞，指出此次音樂會出自集團總裁的構思，並命名音樂會名稱為「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」，精神主軸為「願以音樂向所有防疫人員送上致敬，願以音樂讓台灣民眾得免疫之樂」；其中包含企業家對社會的關懷、修行者對眾生的慈悲，所以音樂會底蘊溫暖，對守候這塊土地的人，有深深的感謝，對這塊土地上的人，更有濃濃的溫情！適逢全球遭逢疫情磨難，台灣防疫成效起了示範作用，為表達對防疫人員的感念，還有疫情影響所有人的生活層面，且帶來許多心理壓力，因此期盼透過音樂的療癒力量撫慰社會的惶恐不安。

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▲樂團成員於記者會上，共同以小提琴、大鍵琴演奏樂曲。（圖／寶吉祥交響樂團提供）

「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ---寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，曲目包含雷史畢基：魯特琴古代風格舞曲-第三號組曲、柴可夫斯基：C大調絃樂小夜曲、吳牧野：緣（鋼琴獨奏，影帶播出）、海頓：D大調104號交響曲“倫敦”，總長度為120分鐘，屆時只要打開緯來育樂台（71台）及網路平台歡樂看Fain TV，家中客廳或是有3C裝置的地方，即可變身音樂廳，引領民眾品味交響樂帶來最真切的感動。