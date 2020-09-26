好吃又好玩！南風青創市集　927桃園新住民文化會館登場

▲「多YOUNG桃園」青年行動團隊，推動桃園的多元文化。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局指出，由一群熱情年輕人組成的「多YOUNG桃園」青年行動團隊，27日在桃園市新住民文化會館前廣場舉辦「南風青創市集」，邀請到越南、印尼及泰國等跨國青年參加，有精彩表演、東南亞創意美食、主題繪本及異國童玩，歡迎民眾於秋節前的假日，前來共享桃園在地的異國風情。

▲結合國、高中家政課程的「異國文化廚房」活動。（圖／青年局提供）

青年局表示，「多YOUNG桃園」團隊以桃園後站的東南亞主題書店「望見書間」作為藝文基地，與桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會合作，定期舉辦各式活動，結合國、高中家政課程的「異國文化廚房」活動，邀請住居在桃園的新住民教同學製作異國料理，在印度老師Ratna的帶領下，大家學習製作北印度常見的鷹嘴豆咖哩和炸印度麵包，搭配當地青年推薦的時下熱門歌曲，穿上傳統服飾紗麗，彷彿不用搭乘飛機就去了一趟印度。

在另一堂課程中，學生們學習用越南話對 新住民老師說出「謝謝！感恩！」，在品嚐正宗異國料理之餘，也能共融學習最道 地的東南亞文化。「多YOUNG桃園」青年行動團隊隊長蕭瑜表示，除了透過料理吸引大家的味蕾及目光，更邀請青年朋友參加桃園後站青年掃街及多元族群工作坊，一起擔任志工深入桃園後站。

市府青年局為鼓勵青年朋友關心社會、走向在地、支持青年返鄉，今年以「桃青能學校」為主軸執行「青年投入永續發展行動計畫」，共計支持13組青年行動團隊於不同行政區進行地方創生，包含老屋再生、農村體驗、文化走讀等面向，期許未來青年行動團隊能夠自給自足，朝永續經營的商業模式目標邁進。

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