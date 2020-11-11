柯文哲嗆蔡政府打假新聞：「三民自」跟中天標準要一樣　公平就好

▲柯文哲與羅智強搭「新聞自由」20號公車上班。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中天新聞台換照結果將於下個月出爐，台北市長柯文哲11日與台北市議員羅智強一同搭乘「為新聞自由請命」公車上班，提及「公平最重要」，認為民進黨過去講說黨政軍退出媒體，結果現在是黨政軍進入媒體，「三民自（三立、民視、自由時報）做假新聞跟中天一樣標準就好了，公平就好。」

柯文哲11日一早6時55分與羅智強一同搭「為新聞自由請命」20號公車上班。羅智強在公車上提出新聞自由議題時，柯文哲表示，公平最重要，「黨政軍退出媒體是民進黨講的，結果現在是黨政軍進入媒體。」羅智強則回應，「你退出他才能進來啊。」

柯文哲再強調公平就好，「三民自（三立、民視、自由時報）做假新聞跟中天一樣標準就好了，公平就好。」他自己也是每天被假新聞打，但最近洗版的狀況有好一點，「可能最近民調低，大家覺得我不值得打了。」不過還是要「心平氣和，別想東想西」，「每次都是沒辦法心平氣和才搞亂掉。」

再談到新聞自由議題，柯文哲也說，他挺新聞自由，就被說成挺中天、挺紅媒，最後被貼上中共同路人標籤。羅智強也說，這陣子被說成中共同路人的人大增，包含前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、台灣民意基金會董事長游盈隆、日前宣布退出喜樂島的喜樂島聯盟主席施正鋒，全都成了中共同路人。柯文哲也認為，其實這就是一種「麥卡錫主義」，羅智強則認同表示，「反正貼你共產黨標籤就對了，怎麼打你都是對的。」

▲台北市長柯文哲與台北市議員羅智強一同搭「新聞自由」公車上班 。（圖／記者袁茵攝）

面對媒體詢問「紅媒」定義，柯文哲反問羅智強「什麼是綠媒？」羅智強認為，紅媒應要有明確的法律定義，像NCC在接受質詢時，也說中天沒有國安疑慮的證據，有法律明文規定的話就照法律走，有中天染紅的證據就讓中天一槍斃命，不然一天到晚扣紅帽子，講白了也不過就是因為這新聞台說你壞話、批評你而已。

柯文哲也表示，紅媒、綠媒的規則要講清楚，不可以用「我覺得、我認為」來取代。

羅智強下車受訪時表示，今天是「羅柯同車」，但在「羅柯同盟」的話題上，可以分兩個層面討論，第一個是在台北市長的合作上「想都不用想，基本上是不可能」，他現在也規劃參加國民黨的初選，初選勝出的話將全力以赴；要同盟的話，除非民眾黨不推派人選，改支持國民黨，所以在選舉上的同盟基本上是不可能的。

羅智強說，就第二個層面，在市政方面，他自己在違建的處理、零競選看板的推動，以及台北市印花稅稅源的捍衛，很多政策上都跟柯文哲是一致的，像今天在新聞自由的議題上，他和柯文哲的意見也非常接近，所以當台灣面對執政者濫權時，需要的是「制衡者同盟」，不管是國民黨或民眾黨，都有監督執政黨的責任，如果是制衡的同盟或讓市政進步的同盟，他都覺得很好，但選舉的同盟是言之過早。

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▼台北市議員羅智強。（圖／記者黃國霖攝）