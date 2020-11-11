遭指「我國主動提開放萊豬」　陳吉仲：外交部意思不是這樣

▲陳吉仲表示，曾厚仁意思不是這樣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前於質詢時提問，開放萊豬是否我方主動？外交部次長曾厚仁表示，「這是我方就整體國家利益做考量」。高嘉瑜質疑，所以是我方主動拋出善意。農委會主委陳吉仲今（11日）表示，曾厚仁意思不是這樣。

高嘉瑜11月2日於外交國防委員會質詢提到，政府是否因拜登當選響我國貿易談判，外交部次長曾厚仁表示，「不會」因為這政策已宣示，立法院有很多討論。高嘉瑜接著提到，當初決定開放萊豬，是美主動還是我方主動？曾厚仁說，「這是我方就整體國家利益做考量」，美國兩黨，都表示支持歡迎，拜登也很歡迎。

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▲高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁。（圖／翻攝國會頻道）

立法院經濟委員會今（11日）審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。國民黨立委楊瓊瓔說，萊豬開放還以為是美國要求，結果外交部說是「我方主動」，問陳吉仲有何感想？「到底是我國主動還是你要求？」陳吉仲回應，曾厚仁意思不是這樣，貿易是雙方且長期，不會說突然開放就開，「沒有單方主動開放」議題。

楊瓊瓔認為，曾厚仁是公然在委員會回答，難道農委會會自行閹割國家和台灣豬未來？陳吉仲強調，當時曾意思是「決策考慮國家最大利益」。國民黨立委孔文吉也問，拜登當選美國總統，萊豬開放外交部說是我方主動拋出善意，當然也是美國主動要求，但是否可能跟行政院建議，美國萊豬是否能重新檢討，並掌握籌碼，因台灣民意反對。

陳吉仲說，萊豬議題是長年，在美國歷經共和黨民主黨要求台灣開放，台灣政府則從2007年到現在，萊豬也都是要解決的，是長年雙方問題。就農業部門而言，怎麼確認百億養豬基金可以到位，和國產豬清楚標示才是重點。

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