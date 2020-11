美國「過去24小時內」20萬確診破新高！　6萬床病患塞爆全美醫院

▲美國新冠疫情嚴重,總統當選人拜登日前表示,將強制民眾出外須佩戴口罩。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統當選人拜登曾承諾上任後將以防疫為首要工作,但新冠病毒的肆虐卻不斷加劇,法新社(AFP)於台灣時間11日指出,全美過去24小時內新增確診病例突破了20萬人,再度創下歷史新高。此前,拜登過渡政府的防疫顧問霍爾姆(Michael Osterholm)對此表示,短期內就算出現單日確診20萬例也毫不令人意外。

綜合法新社、CNN報導,美國過去24小時內就有超過20萬人確診新冠肺炎,創下全球最高紀錄,因染疫而住院的病患也在10日首度突破了6萬人,全國總確診數超過1000萬人、死亡人數則逾23.9萬。上周適逢選舉日,疫情也再度大爆發,不僅連續5天每日死亡人數超過1000人,單日確診人數也連續7天都破10萬例。

據報導,包含伊利諾伊州、猶他州與蒙大拿州等地的疫情達到了最嚴峻的高峰。拜登過渡政府的防疫顧問霍爾姆此前曾表示,就算接下來幾周中每天有超過20萬例新冠確診發生,這也不會令我感到驚訝。隨著輝瑞藥廠於9日宣布新冠潛在疫苗的人體試驗達9成有效後,美國食藥署(FDA)也於幾個小時後緊急批准了抗體治療法的使用。

#BREAKING US records new high of over 200,000 Covid cases in 24 hours: tally pic.twitter.com/YCeEnWntXu